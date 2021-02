Cine e soția lui Cătălin Moroșanu de la Survivor România 2021. Blondina i-a fost alături încă din adolescență FOTO

In articol:

Cătălin Moroșanu este unul dintre Faimoșii de la Survivor România și vrea să arate lumii întregi că poate rezista în condiții vitrege, în jungla Dominicană. Deși luptătorul este în atenția publicului de ani de zile, puțini știu cine i-a stat alături necondiționat încă din adolescență.

Cine e soția lui Cătălin Moroșanu de la Survivor România

Înainte de a pleca în Republica Domonicană, Cătălin Moroșanu a povestit ce rol important a avut soția lui, Georgiana, în cariera sa de sportiv. El a mărturisit că ea a fost prima femeie pe care a dus-o acasă la părinți, iar din acel moment a devenit persoana care l-a încurajat și susținut mereu.

Cei doi s-au cunoscut când erau elevi, povestește Cătălin Moroșanu. „Prima fată pe care am adus-o acasă și am prezentat-o mamei este soția mea. Ne-am cunoscut în tren, pe vremea când făceam naveta. Ea avea 16 ani, eu 17, era acel sentiment pur adolescentin. Am văzut-o, mi-a plăcut foarte mult de ea, și așa am început să avem o relație”, spunea el.

Cătălin Moroșanu, alături de soția lui, Georgiana

Cătălin Moroșanu spune că a cucerit-o pe soția sa când era doar un copil.

a mai povestit luptătorul.

Cătălin Moroșanu, un concurent de temut la Survivor România

Celebrul luptător dezvăluia că și-a dorit mereu să participe la Survivor România, pentru că este o competiție foarte grea și vrea astfel să își testeze limitele. După primele săptămâni, Cătălin Moroșanu a demonstrat că merită să facă parte din acest proiect și că este determinat să facă orice sacrificii pentru a învinge.

El spunea înainte să plece în Dominicană că vrea să facă performanță în show-ul sportiv de la Kanal D. „Pentru mine este o provocare uriașă să particip la acest reality show, pe care îl văd că pe o competiție adevărată.

Mi-aș dori să fac performanță acolo, dar și să slăbesc. În acest concurs mă văd mare la propriu, nu la figurat, am 114 kilograme. Mie mereu mi-au plăcut provocările, am concurat la foarte multe reality show-uri puternice, și din palmarestul meu lipsea <Survivor România>” , a declarat Cătălin Moroșanu.