Cine este Alex Delea. Biografie: Vârstă, studii, carieră, familie. Alex Delea a devenit celebru în showbiz-ul românesc după ce a câștigat un reality-show de supraviețuire.

Biografie Alex Delea

Alex Delea s-a făcut remarcat după ce a reușit să ajungă pe locul 1, în cadrul unui concurs televizat de supraviețuire.

Tânărul a reușit să le demonstreze tuturor cât de puternic este, câștigând marele premiu al concursului, în valoare de 100.000 de euro.

În vârstă de 25 de ani, Alex Delea provine din Constanța, însă a locuit pentru o perioadă lungă de timp în Costa Brava, Spania. Alex Delea muncește încă de la 17 ani ca să se întrețină. Primul său job a fost cel de barman. Tânărul a povestit că a avut o copilărie destul de grea, fiind crescut doar de mama și bunica sa.

„De mic copil, eram foarte timid. Am fost crescut de trei femei, de mama mea, de bunica mea și de mătușa mea. Pe parcursul vieții, maică-mea și mătușa mea au plecat, ca să am ce să mănânc, pentru că până la patru ani am cam… scârțâit așa… cu mâncarea, cu lumina în casă, cu toate nevoile pe care le are un om. Tata a ales să nu participe în viața mea”, a spus Alex Delea.

Alex Delea are o relație specială cu mama sa

Alex Delea a mărturisit că relația cu mama sa este una foarte specială, la fel ca și cea cu bunica. În copilărie, tânărul a fost înconjurat numai de femei, tatăl său nefiind prezent deloc în viața sa.

„Relația mea cu mama este una specială, este prietena mea, avocatul meu, cu ea mă sfătuiesc în viață despre orice. Dacă nu ar fi ea, nu aș ști pe unde să o iau în viață. Iar mamaia este bebelușul meu, este o dragoste aparte, este totul, inimioara mea.

Faptul că am fost crescut de trei femei (n. red. mama, bunica și mătușa) mă pune în situația de a nu putea face o comparație cu a fi crescut de tată și mamă. Nu am avut o prezență masculină în viața mea. Dar sunt foarte fericit! Nu am avut niciodată un tată, prin urmare nu îi simt lipsa. Nu știu cum este" , povestea Alex Delea, mai demult, potrivit viva.ro.

