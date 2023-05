Cine este Amalia Esa de la Chefi la cuțite 2023. Vezi cu ce se ocupă concurenta din echipa lui Chef Scărlătescu

In articol:

Cine este Amalia Esa de la Chefi la cuțite 2023. Concurenta face parte din echipa lui Chef Scărlătescu, la Chefi la cuțite, sezonul 11.

Amalia Esa de la Chefi la cuțite 2023 este o tânără de 31 de ani, care a trecut prin încercări grele în viață. Concurenta din echipa lui Cătălin Scărlătescu a avut cancer, iar asta a făcut-o să privească viața cu alți ochi.

Olteanca de la Chefi la cuțite 2023 a reușit să treacă peste toate în viață, fiind o luptătoare. Totodată a trecut și la Chefi la cuțite, sezonul 11, de etapa de preselecții și bootcamp și astfel a ajuns în echipa lui Cătălin Scărlătescu. Dacă va câștiga concursul, Amalia Esa vrea să își deschidă o asociație prin care să îi ajute pe bolnavii de cancer.

„Numele meu este Amalia Mihar, am 31 de ani și sunt olteancă 100%, dar și antreprenor de succes. Știți cum zice românul, femeia trebuie să fie bună la toate și eu chiar sunt. Am vrut să vin cu un preparat special și să dau chefii pe spate.

Nu știu dacă sunt un exemplu, dar un exemplu de femeie puternică pot să fiu pentru că la un moment dat viața m-a încercat foarte greu și doar cu multă putere și ajutor de la Dumnezeu poți să depășești aceste lucruri.

Am fost tentată să fiu supărată pe Dumnezeu. Am avut cancer la gât. Eram tânără, aveam un băiețel acasă de lângă care urma să plec pentru că am ales să nu fac tratamentul în România, iar când am ajuns la Paris, eram deja în stadiul 2, deci chiar a fost o traumă. Să fii tânăr și să descoperi lucrul ăsta având acasă un bebe de 1 an, nu este cea mai ok veste pe care o poți primi.

În această boală, psihicul te doboară în primul rând. Am fost supărată pe Dumnezeu. O dată cu trecerea zilelor și văzând câți oameni buni îmi sunt alături mi-au dat putere să înțeleg că este doar un impas în viața mea, care oricum va trece, iar eu trebuie să fiu doar o luptătoare și să gândesc pozitiv. Așa că îi sfătuiesc pe toți oamenii care trec prin asta să lupte.

De când m-am întors de la tratament, viața mea atunci abia a început. Acum sunt o mamă împlinită, un om de succes. Acum toate sunt mult mai frumoase, perfecte, mult mai potrivite”, a povestit concurenta în preselecții.

