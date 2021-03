Cine este Ana-Maria Mărgean, fetița care a luat Golden Buzz la Românii au Talent, sezonul 11. Florin Călinescu: ”Am senzația că văd câștigătorul acestui sezon”

In articol:

Cine este Ana-Maria Mărgean, fetița care a luat Golden Buzz la Românii au Talent, sezonul 11. Andra a apăsat butonul auriu pentru micuța ventriloc, care a cântat pe două voci.

Ana Maria Mărgean a venit la Românii au Talent, sezonul 11, împreună cu păpușa ei. Fata de doar 11 ani, a pregătit un duet muzical cu păpușa.

”Arta de a vorbi fără să îți miști buzele am descoperit-o acum doi ani pe YouTube și am început să o practic în perioada carantinei când toată lumea era blocată în casă. Am început cu voci, cu exerciții de dicție și am evoluat. Am început să confecționez păpuși din șosete, iar anul acesta am primit-o pe Lizi. M-am gândit că aici este cel mai potrivit loc să se lanseze”, a spus fetița în prezentarea sa.

Ana Maria Mărgean și-a prezentat păpușa și după un scurt șir de replici între cele două, a început să cânte. Nici prin cap nu îi trecea fetei că numărul său va fi atât de apreciat încât vreunul din jurați să apese butonul auriu.

Eu sunt Ana, ea e Lizzie, avem 11 ani, suntem născute în aceeași zi și locuim în București. Pe Lizzie am primit-o de ziua mea pentru că mi-am dorit foarte mult o păpușă și o iubesc foarte mult, e prietena mea cea mai bună”, a spus Ana, atunci când a intrat pe scenă.

Andra a apăsat butonul auriu

Cei patru jurați: Smiley, Andra, Alexandra Dinu și Florin Călinescu, s-au ridicat în picioare ca să o aplaude pe fata cu păpușa.

”Doamne, nu îmi vine să cred ce am văzut ”, a exclamat Smiley.

”Nici mie nu îmi vine să cred ce am văzut”, iar în acel moment, Andra a apăsat butonul auriu, iar Ana-Maria a izbucnit în lacrimi de fericire.

Ana Maria Mărgean este cel de-al șaselea Golden Buzz de la Românii au Talent, sezonul 11. Faptul că Andra a apăsat butonul auriu pentru micuța ventriloc, înseamnă că Ana a ajuns direct în semifinala competiției.

”Ana, îți doresc să câștigi Românii au Talent și să ajungi la nivel mondial cunoscută pentru că eu nu am văzut așa ceva și sunt bucuros că am prins numărul ăsta din față și am scaun în primul rând la primul tâu spectacol de nivel național”, a spus Smiley.

Membrii juriului o văd pe Ana ca pe o potențială câștigătoare a sezonului 11, Românii au Talent. Smiley a rămas șocat de talentul concurentei.

”Am senzația că am văzut și câștigătorul ediției din al 11 lea sezon. Ești foarte talentată și performanța de a scoate sunete cu noimă. Ești cel mai spectaculos număr pe care eu l-am văzut la Românii au Talent. Bravo!”, a spus Florin Călinescu.

”Sunt oameni pe care îi vezi pe stradă, te întâlnești cu ei la scara blocului, ca vecini, la școală și nu îți imaginezi în viața ta că oamenii ăia au puterea de a face o țară întreagă să plângă, să râdă, să rămână șocată”, a mai spus Smiley.

”Micuța ventriloacă este sortită să câștige emisiunea pentru că performanța ei e absolută. Muzical perfect, dublu perfect pe două cântări și păpușăreasă excelentă”, a mai spus Florin Călinescu.