Bănel Nicoliță se numără printre cei mai de succes fotbaliști din România, care și-a desfășurat mare parte din activitate la FC Steaua București. Vezi în rândurile de mai jos cum și-a început Bănel Nicoliță cariera și care este cel mai mare regret al său.

Cine este Bănel Nicoliță

Bănel Nicoliță are 37 de ani și s-a născut pe 7 ianuarie 1985 în Brăila. El este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști români, care și-a petrecut mare parte din carieră la FC Steaua București, având 64 de meciuri la activ, la distanță de doar opt meciuri de Marius Lăcătuș.

Bănel Nicoliță si-a început cariera de fotbalist la doar 14 ani, când a intrat în clubul din localitatea sa, numit „Unirea Făurei”. După doi ani, el a intrat în divizia C de la „Dacia Unirea Brăila”.

La doar 19 ani, Bănel Nicoliță debuta în Divizia A, de la FC Steaua București. Astfel, fotbalistul a ajuns să joace pentru Steaua București în grupele UEFA Champions League de trei ori consecutiv.

După multiplele sale reușite, Bănel Nicoliță a fost decorat de către fostul președinte Traian Băsescu de două ori: prima dată pe 29 martie 2006, cu Medalia „Meritul Sportiv” clasa a II-a cu o baretă, iar a doua oară, după calificarea sa la Euro 2008, cu Medalia „Meritul Sportiv” cu două barete.

Cine este Bănel Nicoliță. A fost decorat cu două medalii pentru performanțele sale sportive [Sursa foto: Facebook]

Care este cel mai mare regret al lui Bănel Nicoliță

În 2016, Bănel Nicoliță și-a încheiat cariera de jucător și s-a retras din activitate, mutându-se în orașul său natal, Brăila, acolo unde a devenit președinte al clubului local CS Făurei din liga județeană Brăila.

Pasiunea sa pentru fotbal a dus însă la divorțul de soția sa, din cauza faptului ca fotbalistul a investit sume prea mari în echipa Făurei, aspect cu care partenera sa nu era de acord.

„Regretul pe care îl am este faptul că m-am dus acolo, am băgat nişte banuţi 5 lei, 10 lei, nu contează, şi nu am fost apreciat! Primăria, da, ajută. Mi-a dat 2 miliarde, de exemplu, dar îţi dădea banii la 3 luni, la 6 luni, la 9 luni. Păi tu 2 luni de zile ce mâncai? Când tu faci zi de zi antrenamente! Fosta soţie nu a fost de acord, de asta am ajuns la divorţ!

Regret că mi-am pierdut familia şi toate cele, eu am fost conştient când am făcut lucrul asta, dar iubind fotbalul şi îmi doream aşa de mult să fac ceva…”, a declarat Bănel Nicoliță, potrivit kfetele.ro.

