Biografie Bie Adam. Cunoscută de mulți și sub pseudonimul de „Tequila", Bie Adam se numără printre cele mai în vogă vloggerițe.

Biografie Bie Adam

Bianca Adam, în vârstă de 25 de ani, s-a născut pe 28 iulie 1997, în Craiova, și este cunoscută de fani și sub pseudonimul de „Tequila", pe care l-a ales la începutul carierei sale.

Tânăra se află printre cele mai cunoscute vloggerițe din România și are o experiență de mai bine de un deceniu pe platforma Youtube.

Biografie Bie Adam aka "Tequila". Află totul despre cea mai în vogă vloggeriță!

Bie Adam. Cum a devenit celebră pe Youtube

În urmă cu 11 ani, Bie Adam își deschidea canalul de Youtube cu primul său videoclip, „50 de lucruri despre mine”. De atunci, Tequila a reușit să strângă o comunitate de peste 1,7 milioane de abonați pe Youtube și peste un milion de persoane pe Instagram.

Bianca Adam a devenit cunoscută pe Youtube cu celebra serie de „Adevăr și provocare”, în care fanii îi dădeau idei de provocări, iar ea la îndeplinea.

Videoclipurile sale de la acea vreme erau extrem de cunoscute printre adolescenți, strângând atât reacții pozitive, cât și negative.

„Cele mai ciudate provocări au fost cele în care m-am îmbrăcat în cerşetoare şi am spălat parbrize la semafor şi cea în care mi-am luat setul de schiuri în centrul oraşului şi pe asfalt”, povestea Bie Adam.

În ultima perioadă, Bie Adam a modificat stilul videoclipurilor sale de pe Youtube. În prezent, îmbină videoclipurile cu subiecte serioase, educaționale, cu cele de divertisment.

Bie Adam a fost bătută în plină stradă cu o bară de metal

În urmă cu doi ani, Bianca Adam a trecut printr-un moment extrem de traumatizant, în urma căruia a făcut și un videoclip pe Youtube, în care le-a povestit fanilor ce s-a întâmplat.

Incidentul a avut loc în Chiajna, pe 26 mai 2020, când Bie Adam și-a parcat mașina, spărgând din greșeală o bucată de marmură din rampa unei săli de fitness care aparținea unui dezvoltator imobiliar.

Proprietarul sălii de sport i-a agresat atât pe Bianca Adam, cât și pe iubitul său, Brandi. Omul a lovit-o pe Bianca Adam cu o bară de metal, iar iubitului său, Brandi, i-a spart capul după ce a aruncat cu un telefon în el.

Biografie Bie Adam aka "Tequila". Află totul despre cea mai în vogă vloggeriță! [Sursa foto: Captură YouTube]

„Nu știu ce a fost în mintea lui, a sărit la bătaie, m-a împins, mi-a smuls telefonul din mână, Brandi l-a prins de umeri sau de mâini, eu am scos sprayul, el îl atacă pe Brandi în stânga mea, am venit și l-am sprayat. Nu știam cum se folosește prea bine, a sărit un pic și în Brandi, apoi am fugit, el a aruncat foarte tare cu telefonul meu și i-a spart capul lui Brandi. Am fugit în magazinul de lângă să cer ajutor”, a povestit Bie Adam, potrivit b1tv.ro.

„Am stat o jumătate de oră să cer ajutor şi nimeni nu a reacţionat. M-am întors la locul incidentului, iar una din femeile angajate sau soţia lui mi-a făcut semn să vin spre spatele blocului. Mă trezesc cu el că iese cu un fier de trei metri de construcţii, de se pune la baza blocului şi mi-l înfinge în picior. L-am blocat cu coapsa sau cu mâna. Am urlat de durere”, a mai dezvăluit Bianca Adam.

