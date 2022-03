Cine este Carmen Grebenișan. Influencerița face echipă cu Lilian Brînzari la "Dancing on ice"

In articol:

Carmen Grebenișan va face pereche cu Lilian Brînzari, elev în clasa a XII-a, care și-a dedicat întreaga viață patinajului artistic. Visul tânărului de a face performanță în acest sport s-a năruit odată cu pandemia, pentru că nu a mai putut să se pregătească pentru Olimpiada de la Beijing.

Cine este Carmen Grebenișan

Carmen Grebenișan este una dintre cele mai influente persoane din online, cu sute de mii de oameni care o urmăresc. La 29 de ani, Carmen a reușit să fie o sursă de inspirație pentru foarte mulți tineri. Prietena ei cea mai bună este Alina Ceușan cu care a și locuit ani buni, până când fiecare s-a mutat cu iubitul.



Carmen va face echipă cu Lilian Brânzari la "Dancing on Ice" [Sursa foto: https://www.instagram.com/dancingoniceromania/]

Frumoasa femeie este căsătorită cu Alex Militaru, bărbatul cu care este împreună de mai bine de doi ani. Carmen Grebenișan și Alex Militaru s-au căsătorit civil în vara anului trecut, ulterior anunțând că nunta va avea loc anul viitor, în 2023.

„Ne-am cunoscut tipic mie, eu petrecăreață, mereu ies, sunt sociabilă cu oamenii. Am ieșit la un club din București, după ce m-am mutat eu în București, eram într-un cerc comun de prieteni. Noi ne știm de ceva timp, din 2017, dar abia după trei ani de zile am ajuns împreună”, a povestit Carmen Grebenișan.



Carmen Grebenișan participă la emisiunea "Dancing on Ice"

Noua emisiune-concurs se va difuza pe Antena 1, în fiecare sâmbătă, începând cu 5 martie. Formatul concursului este unul diferit din tot ce am văcut până acum în România: concurenții trebuie să patineze pe gheață, în ritm de dans. Vedetele, împreună cu patinatorii profesioniși, trebuie să impresioneze juriul, dar și telespectatorii.



Carmen Grebenișan este una dintre cele nouă vedete care au acceptat această provocare. Partenerul ei de patinaj va fi Lilian Brânzari. Lilian vrea să le demonstreze părinților săi că sacrificiile pe care le-au făcut de-a lungul timpului pentru visul său nu sunt în zadar și speră ca prin intermediul acestui show să își îndeplinească visul, acela de a-și deschide un club de patinaj artistic și de a termina o facultate bună.

"Da, antrenamentele sunt zilnice, e enorm de multă muncă in spate la tot ceea ce o să vedeți, atât din partea noastră, a concurenților, cât și a producției. Dar e și frumos, parcă n-aș vrea să se mai termine. Lui Lilian vreau să îi mulțumesc pentru că m-a ajutat enorm în fiecare moment, chiar și când am vrut să renunț, am făcut progrese rapid datorită lui, practic, mi-a fost un al treilea antrenor și a avut toată răbdarea din lume cu mine, în fiecare zi, pe gheață", a scris Carmen Grebenișan pe contul ei de Instagram.







surse: libertatea.ro