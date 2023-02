Cine este Emil Rengle. Prin ce momente grele a trecut artistul în copilărie. „Pe la 6 ani, părinții au descoperit că mă dădeam cu capul de podea în camera mea. M-au dus și al spitalul de nebuni”

In articol:

La doar 32 de ani, Emil Rengle a reușit să facă performanță în domeniul coregrafiei. Nu mulți știu faptul că Rengle și-a perfecționat tehnicile de dans în America, unde a și performat de mai multe ori.

Cine este Emil Rengle

Află cine este, de fapt, Emil Rengle, tânărul coregraf care a reușit să treacă peste orice barieră în cariera sa!

Emil Rengle s-a născut la 1 septembrie 1990, la Oradea și se numără printre cei mai buni dansatori și coregrafi din România. Emil Rengle și-a început cariera la doar 18 ani. Totodată, Rengle a studiat dans și coregrafie la UNATC.

După facultate, tânărul a studiat coregrafia în Statele Unite, unde și-a perfecționat tehnicile de dans. Tot peste Ocean, Emil Rengle a reușit să colaboreze cu nume importante din coregrafie, precum Sheryl Murakami (coregraful lui Beyonce) și Nika Kljun (coregraful lui Kylie Minogue).

Cine este Emil Rengle. Prin ce momente grele a trecut artistul în copilărie [Sursa foto: Facebook]

Cum a ajuns Emil Rengle unul dintre cei mai buni coregrafi din România

În urmă cu cinci ani, Emil Rengle a reușit să câștige unul dintre cele mai celebre concursuri de talente din România.

În anul 2017, Emil Rengle a participat alături de Dana Budeanu în cadrul unui show de dans, însă au fost nevoiți să se retragă din competiție, după ce Dana a suferit un accident în timpul repetițiilor.

Emil Rengle nu este doar coregraf și dansator, ci a cochetat și cu muzica. În anul 2015, Emil Rengle a fondat proiectul muzical numit RENGLE și a lansat mai multe discuri single.

De-a lungul timpului, Emil Rengle a avut proiecte importante alături de artiști mari precum Inna, Alex Velea, Alexandra Stan, Corina, Loredana Groza, Fly Project, Anda Adam. De asemenea, Emil Rengle a participat la numeroase evenimente internaţionale, în Miami, Los Angeles, Tokyo, Hong Kong, New York.

Cum a arătat copilăria lui Emil Rengle

Deși face parte dintr-o familie care a încercat să-i ofere totul, Emil Rengle a întâmpinat unele probleme în copilărie, din cauza faptului că se simțea neglijat. În urma comportamentului bizar pe care-l avea, părinții săi au decis că este cazul să apeleze la un medic psihiatru.

„În copilărie doream multă atenție, iubire. Pe la 6 ani părinții au descoperit că mă dădeam cu capul de podea în camera mea. M-au dus și al spitalul de nebuni, nu înțelegeau ce se întâmplă. Medicul le-a spus că nu am ce căuta acolo, că sunt normal și că am nevoie de atenție... Vin dintr-o familie clasică românească cu multă dragoste, certuri, probleme legate mai ales de bani, de supraviețuire, cum era în România acelor vremuri… Am fost un copil plin de energie, la 7 ani m-am îndrăgostit de dans, dansul era existența, prin el am simțit că pot să respir, pot să mă exprim. De la 7 ani până acum nu m-am oprit nici măcar o săptămână din dans. Am știut că acolo e medicina mea”, a povestit Emil în cadrul podcast-ului lui Damian Drăghici.

