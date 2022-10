Cine este fosta iubită a lui Cristian Boureanu. „Eu am un respect deosebit pentru Cristi și am zis-o de fiecare dată.”

In articol:

Cine este fosta iubită a lui Cristian Boureanu. Ultima relație pe care a avut-o Cristian Boureanu a fost cu Cristina Belciu, o tânără în vârstă de 24 de ani. Cei doi au trăit o poveste de iubire de doar cinci luni, care, din păcate s-a sfârșit de curând.

Cine este fosta iubită a lui Cristian Boureanu

Fosta iubită a lui Cristian Boureanu se numește Cristina Belciu și are vârsta de 24 de ani. Cristina Belciu este actriță, influencer, model și blogger. Pe rețelele de socializare este urmărită de peste 37.000 de persoane, iar fotografiile sale primesc sute de aprecieri.

Tânăra în vârstă de 24 de ani a apărut și pe coperta unei reviste de modă din Italia și a fost comparată cu Monica Bellucci. Italienii au numit-o pe Cristina Belciu „La nuova Bellucci”, adică „Noua Bellucci”.

Cine este fosta iubită a lui Cristian Boureanu [Sursa foto: Instagram]

Cristian Boureanu a fost surprins de curând în compania Laurei Dincă

După o scurtă perioadă de la despărțirea de Cristina Belciu, Cristian Boureanu a fost surprins la un restaurant din Capitală în compania unei alte foste iubite, Laura Dincă. Cei doi s-au bucurat să se revadă după o lungă perioadă de separare și au stat câteva minute de vorbă, semn că încă sunt în relații de prietenie.

Se pare că fosta iubită a lui Boureanu nu pare deranjată de întrevederea dintre cei doi. Ea a mai declarat că nu concurează cu nicio altă femeie și că lucrurile între ea și Cristian s-au încheiat permanent.

„Eu am un respect deosebit pentru Cristi și am zis-o de fiecare dată. Nu știu, nu mă mișcă în niciun fel, pentru că nu e treaba mea. Noi am încheiat ceva și de aici este decizia lor ce o să facă. Eu nu concurez cu nicio femeie. Știu ce reprezint și sunt foarte bine cu mine.

Nu stau să plec urechea la micile săgeți care se trimit către mine. E sub demnitatea mea. Nu aș avea o problemă dacă fostul meu s-ar împăca cu fosta lui. Niciodată să nu zic niciodată, am învățat de la Cristi. E greu să te gândești la o împăcare”, a declarat Cristina Belciu, potrivit antenastars.ro.