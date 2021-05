Cine este Herve Camilleri, soțul Ronei Hartner. Cei doi au anunțat că divorțează după 3 ani de căsătorie

In articol:

Rona Hartner a decis să se despartă de soțul ei, Herve Camilleri, după un an și jumătate de la nuntă.

Cine este Herve Camilleri, soțul Ronei Hartner

Herve Camilleri are 43 de ani și are origini siciliene și este stabilit în Franța, acolo unde trăiește și artista româncă. El este pasionat de muzică, fiind un DJ cunoscut. De asemenea, despre el se știe că deține firma Monsieur Herve Camilleri care ajută animalele fără adăpost, potrivit site-ului societe.com. Atât Herve Camilleri, cât și Rona Hartner au mai fost căsătoriți.

Rona Hartner era îndrăgostită nebunește și povestea în urmă cu trei ani depre iubirea dintre ea și Herve Camilleri, cu care urma să aibă nunta.

„Ne iubim foarte tare. Din ce în ce mai tare. E un foc de artificii care nu se mai termină.. Noi nu trăim o relaţie. Suntem caşti, puri până la nuntă. E important să ne cunoaştem, restul va veni de la sine.

Ne cunoaştem din aprilie şi ne căsătorim la anul, în aprilie. Am vrea să facem nunta pe Coasta de Azur, pe o peninsulă pe care m-a dus. El are un copil din prima căsătorie. Eu am o fetiţă. Mi-aş dori mult să adoptăm, în Franţa nu e o problemă. Dacă o să facem un copil după căsătorie, foarte bine. Dacă nu, aş vrea să adoptăm. E complicat să adopţi ca mamă singură”, a dezvăluit Rona Hartner, la Teo Show, în urmă cu aproape 3 ani.

De ce au divorțat Rona Hartner și Herve Camilleri

Artista nu a povestit exact despre motivele care au dus la separare. A dat de înțeles că pandemia a contribuit la această decizie.

„Din respect pentru fostul soț va fac aici o declarație adevărată și atât vreau să respect ceea ce am trăit cât și persoană căreia i-am spus Da în față lui Dumnezeu. Poate că criză mondială ne-a dezunit poate pur și simplu așa a fost să fie suntem 50% 50% responsabili fiecare. Nu vreau să acuz pe nimeni și nu voi face tăvălug de detalii dar sunt mama și am ales să fiu singură iarăși pentru binele fetei mele. Vă aștept să îmi fiți aproape și poate așa veți înțelege de ce de 2 luni nu mai apar nicăieri …nu am vrut să va supăr cu problemele mele fiindcă lumea o duce deja atât de rău încât vreau să va vorbesc doar despre faptul că Dumnezeu îmi este în continuare aproape și că El îmi luminează viață. Vă spun tuturor celor care aveți situații dficile – să aveți curaj să mergeți mai departe că Dumnezeu nu va lasă mâna și va ține aproape de El!!! ”, a scris Rona pe Facebook.

Cum își împart bunurile Rona Hartner și Herve Camilleri

Într-o emisiune la Prima Tv, artista a spus că au făcut deja partajul și i-a lăsat soțului ei tot ceea ce i-a cerut.

"Joi semnăm actele. Am vrut să divorțăm amiabil. Am făcut un partaj corect. El a plecat cu tot ce vrut de la mine. I-am zis tot ce vrea să ia. Mi-a făcut o listă și i-am dat tot ce vrut. Nu a ieșit deloc ceva oribil. Din fericire, a fost foarte corect. Și cu conturile ne-am aranjat. De aia ne-au trebuit două luni până să anunțam divorțul, ca să aranjăm totul. Cunoști un cuplu după cum divorțează. Iubirea asta imposibilă dintre noi poate în timp se va transforma în altceva. Herve nu m-a trădat, nu am avut o viață sinistră cu el.", a spus Rona Hartner, cu privire la partaj.