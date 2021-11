Cine este Ionuţ Iacob de la Mireasa, sezonul 4. Concurentul se simte trădat de Adelina

In articol:

Cine este Ionuţ Iacob de la Mireasa, sezonul 4

În casa Mireasa, sezonul 4, a intrat un nou concurent, care este dornic să se căsătorească.

Update: Ionuț a rechemat-o pe Adelina, fost iubită a lui Alex, în casa Mireasa, ca să intre într-o cunoaștere, care să ducă spre o posibilă relație între cei doi. Însă, o dată intrată în casa Mireasa, Adelina a intrat într-o cunoaștere cu Sebastian.

Ionuţ Iacob este noul concurent de la Mireasa, sezonul 4. Tânărul a venit în casa Mireasa ca să îşi găsească jumătatea şi să facă pasul cel mare.

Ionuţ Iacob are 24 de ani, vine din Galaţi şi este zodia Peşti, potrivit afirmaţilor pe care le-a făcut în emisunea Mireasa, sezonul 4.

Ionuţ Iacob de la Mireasa, sezonul 4 [Sursa foto: Instagram]

”Sunt foarte emoționat, ce-i drept. Sunt din Galați, am vârsta de 24 de ani. Am venit la emisiune, probabil să mă și căsătoresc. Chiar îmi doresc să fac acest pas, este un pas destul de mare pentru mine. Chiar îmi doresc acest lucru.”, a spus Ionuț, noul concurent de la Mireasa, potrivit a1.ro.

Ionuţ Iacob a venit singur în casa Mireasa, dat fiind că mama sa nu a putut să-l însoţească din pricina jobului.

”Din păcate, am venit singur. Mama nu a putut să mă însoțească la această emisiune din cauza jobului. Din păcate, nu ne primește cu tatăl, probabil aș fi venit cu el. O să vin însoțit de cineva, doar că doamna Elena, cea cu care trebuia să vin, în urmă cu câteva zile a descoperit că are câteva probleme de sănătate și a dorit să le rezolve. După o să intre, cam într-o săptămână o să am o mamă în casă.”, a mai adăugat Ionuț.

Ionuţ Iacob a renunţat la job ca să vină în casa Mireasa

Ionuţ Iacob a renunţat la meseria de barman, ca să vină în casa Mireasa. Tânărul a povestit că şi-a dat demisia de la job pentru a participa la emisiune.

"Am lucrat ca barman la un restaurant, doar că mi-am dat demisia să pot veni la această emisiune. Sper să fie un scop destul de interesant. Chiar îmi doresc să găsesc pe cineva în acestă competiție. Cred că este o experiență și o etapă destul de interesantă, de asta am venit aici", a explicat Ionuţ.

Ionuţ Iacob îţi doreşte să fie luat în serios de băieţii din casa Mireasa şi să fie văzut ca reală ameninţare. Noul concurent are încredere în el şi în tehnicile sale de cucerire.

"Sincer, îmi doresc ca băieții să se teamă de mine. Sunt puțini delăsători, chiar au fete destul de frumoase și cred că nu luptă pentru cucerirea lor. De asta am și venit, să le atrag atenția băieților. Tind să cred despre mine că sunt o persoană destul de norocoasă. Zodia (n.r. Pești) mă caracterizează foarte mult”, a mai zis Ionuț, potrivit sursei citate.

Eugenia, mama lui Marius, a nominalizat-o spre eliminare pe Isidora, una dintre cele mai iubire și apreciate concurente la startul sezonului. După doar două săptămâni de competiție, mama Eugenia și-a schimbat părerea. La insistențele Simonei Gherghe, Eugenia a spus motivul pentru care a nominalizat-o pe concurenta Isidora.

Femeia susține că aceasta este falsă și bagă intrigi în casă, deși în prima fază a fost destul de deranjată de faptul că se insistă să-și motiveze nominalizarea, ba chiar a refuzat de mai multe ori să spună motivul.

"Nu vreau să dezvălui nimic (n.r.: atunci când a fost rugată să motiveze nominalizarea). Chiar nu dau argument... OK, pentru că mi se pare falsă și bagă intrigi", a spus Eugenia, mama lui Marius, despre concurentă. Isidora a ales să nu comenteze afirmațiile femeii.

Cine a câștigat Mireasa, sezonul 3

Liviu și Maria au câștigat marele premiu în valoare de 40.000 de euro, în finala Mireasa, sezonul 3, difuzată pe 1 august.

Deși, Maria și Liviu se cunoșteau de doar câteva luni, cei doi au trecut peste orice obstacol în cadrul emisiunii, chiar și peste faptul că părinții Mariei s-au opus relației, iar în cadrul finalei, s-au așezat în fața altarului și și-au jurat cuvinte pline de iubire.

Liviu a recunoscut că Maria este o femeie așa cum și-a dorit: ”Te iubesc așa cum nu am iubit pe nimeni niciodată”, a spus bărbatul în fața altarului.

Emoționată, Maria i-a declarat iubitului său: ”Din acest moment nu va mai exista tu și eu, ci doar noi” . Totodată, femeia i-a mărturisit bărbatului său că este foarte recunoscătoare pentru iubirea pe care i-o poartă și că îl va iubi necondiționat.

