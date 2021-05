Cine este iubita lui Ștefan Ciuculescu de la Survivor România și de ce nu a suflat faimosul nici o vorbă despre ea până acum? Dezvăluiri exclusive

In articol:

Ștefan Ciuculescu, omul săptămânii din echipa Faimoșilor, s-a despărțit de iubita lui cu puțin timp înainte să vină la Survivor. Cum era însă de așteptat, în jungla din Dominicană, el a început să regrete alegerea pe care a făcut-o.

Alexandra l-a convins să meargă la Survivor dar cei doi s-au certat înainte de plecarea lui în Dominicană

Ștefan Ciuculescu nu a suflat nici o vorbă colegilor lui despre viața lui sentimentală. Portarul de 27 de ani care a apărat la Rapid, Steaua sau FCSB nu a simțit nevoia să se plângă de dorul persoanei iubite și nici nu s-a confesat în legătură cu aceasta. Motivul: Faimosul s-a despărțit de parteneră cu câteva zile înainte de plecarea în Republica Dominicană.

Ștefan și Alexandra au avut o relație extrem de strânsă timp de 6 luni. ” Cele mai grele 6 luni de când joc fotbal”, a mărturisit Ciuculescu, făcând referire la perioada în care a fost trimis la echipa a doua a Rapidului, unde s-a și accidentat iar clubul a forțat rezilierea contractului.

Ștefan Ciuculescu, la un meci al Rapidului, alături de câțiva prieteni

Alexandra este o brunetă frumoasă care are legătură ceva legături cu lumea sportului, chiar dacă nu practică la nivel de performanță. Ea a fost cea care l-a încurajat pe Ștefan să meargă la Survivor, încurajându-l și spunându-i că are toate calitățile necesare să se descurce atât pe traseu cât și în camp.

Ștefan a recunoscut că-i e dor de iubita lui

Deși oficial s-a despărțit de Ștefan, Alexandra a rămas alături de familia Faimosului și îl sprijină cât poate pe grupurile online de susținere a acestuia.

”Toți sunt lângă mine, și ai tăi, și Alexandra și toată lumea! Să fii acolo cuminte și să ai grijă și să fii bun”, a fost mesajul pe care Ștefan l-a primit de la o apropiată, după ce a câștigat jocul de recompensă de duminică.

Ștefan Ciuculescu a plâns de dorul Alexandrei

Chestionat de colegi în legătură cu această misterioasă Alexandra, Ștefan a reușit cu greu să lege câteva cuvinte din cauza emoțiilor.

”Este vorba de o persoană care timp de 6 luni de zile a fost lângă mine zi de zi... Este vorba despre fata cu care am avut o relație până în momentul în care am venit în această competiție. Am avut niște discuții și sper ca după ce mă întorc, să stăm amândoi la aceeași masă că avem multe lucruri de spus.

A fost lângă mine în cele mai grele momente din viața mea, de când joc fotbal, sincer”, a povestit Ștefan Ciuculescu la Survivor România 2021.