Cine este Samantha Johnson, prezentatoarea galei FIFA The Best 2022. Aceasta a co-găzduit inclusiv prestigioasa extragere a meciurilor Cupei Mondiale din Qatar 2022

Samantha Johnson, prezentatoarea galei FIFA The Best 2022, a strălucit la evenimentul desfășurat în Paris.

Samantha Johnson (31 de ani) a prezentat gala FIFA The Best 2022 și a fost una dintre „atracțiile” serii. Aceasta este una dintre cele mai influente persoane din Maria Britanie, iar potrivit presei internaționale, tânăra face parte din „familia FIFA ”.

De altfel, Samantha s-a aflat mereu în apropierea celor mai mari evenimente sportive de pe planetă. Americanca a co-găzduit inclusiv prestigioasa extragere a meciurilor Cupei Mondiale din Qatar 2022. Totodată, a fost prezentă la tragerea la sorți a meciurilor din fazele superioare ale play-off-urilor europene și intercontinentale, precum și la stabilirea partidelor de la turneul olimpic de la Tokyo 2022, se arată pe digisport.ro.

Mai mult, tânăra în vârstă de 31 de ani are o experiență de peste 15 ani în industria sportului, dar și în media, întrucât Samantha a

lucrat pentru trusturi sportive de renume din întreaga lume. Astfel, în semn de recunoaștere pentru realizările sale din industria media, Samantha Johnson a fost inclusă în Top 20 al celor mai influenți oameni sub 40 de ani din Marea Britanie, adaugă sursa citată.

Cine este Samantha Johnson, prezentatoarea galei FIFA The Best 2022 [Sursa foto: instagram.com/miss_samjohnson]

Cum a motivat selecționerul Croației, Zlatko Dalic, refuzul de a vota la premiile FIFA The Best 2022

Selecționerul Croației, Zlatko Dalic (56 de ani), a refuzat să voteze pentru premiile FIFA The Best 2022, motivându-și decizia drept o revoltă împotriva „lipsei de respect” a FIFA față de Croația. Acesta a fost înlocuit de căpitanul naționalei, Luka Modric, care l-a ales pe Karim Benzema pentru titlul de „cel mai bun jucător al anului”, câștigat de Lionel Messi.

„Sunt dezamăgit de atitudinea FIFA față de naționala Croației. Cred că merităm mai mult respect, având în vedere ce am realizat. Suntem singura echipă care a ajuns în semifinale la ultimele două ediții de Cupă Mondială, dar și în Liga Națiunilor.

Am bătut cea mai bună echipă din lume, Brazilia, și am câștigat câte o medalie la ultimele două ediții de Cupă Mondială. Doar Franța a mai reușit asta. Anul ăsta, am bătut-o pe Franța la Paris, am bătut-o pe Danemarca la Copenhaga și le-am eliminat pe Brazilia și pe Belgia de la Cupa Mondială.

În cele 23 de meciuri pe care le-am jucat de la EURO 2020 încoace, am pierdut doar de două ori.”, a declarat Zlatko Dalic, citează as.com.

Citește și: Lionel Messi a vorbit din nou despre retragere, după ce a câștigat FIFA The Best 2022: „Îmi închei cariera cu toate trofeele”

Premiile acordate la gala FIFA The Best 2022

Cea mai bună jucătoare- Alexia Putellas

Cel mai bun jucător- Lionel Messi

Cel mai bun portar- fotbal feminin- Mary Earps

Cel mai bun portar- fotbal masculin- Emiliano Martinez

Puskas Award (cel mai frumos gol)- Marcin Oleksy

Cel mai bun antrenor- fotbal feminin- Sarina Weigman

Cel mai bun antrenor- fotbal masculin- Lionel Scaloni

FIFA Fair Play Award- Luka Lochoshvili

FIFA Fan Award- fanii naționalei Argentinei

Surse: sport.ro, digisport.ro