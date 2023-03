În ce relații au rămas Adrian Mutu și Alexandra Dinu. Dezvăluirea făcută de „Briliant”: „Dacă avem ocazia să vorbim, o facem!”

In articol:

Adrian Mutu a dezvăluit în ce relații a rămas cu fosta sa soție, Alexandra Dinu, cu care are împreună un băiat, Mario, în vârstă de 20 de ani.

În ce relații au rămas Adrian Mutu și Alexandra Dinu: „Dacă avem ocazia să vorbim, o facem!”

Adrian Mutu (44 de ani), antrenorul Rapidului, a fost căsătorit cu actrița Alexandra Dinu (42 de ani), pentru o scurtă perioadă, între 2001 și 2003. Cei doi au împreună un fiu, Mario, în vârstă de 20 de ani.

Întrebat recent în ce relații a rămas cu Alexandra Dinu, „Briliantul” a mărturisit că vorbește cu actrița doar lucruri legate de fiul lor: „Nu avem niciun fel de probleme. Fiecare își vede de treaba lui. Dacă avem ocazia să vorbim despre Mario, o facem!”, a spus Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, citează digisport.ro.

Mutu mai are două fete din mariajul cu Consuelo Matis Gomez, pe Maya în vârstă de 14 ani și pe Adriana de 16 ani. Din actuala căsătorie cu Sandra Mutu, Briliantul are un băiețel în vârstă de 5 ani.

Adrian Mutu [Sursa foto: Instagram]

De ce au divorțat Adrian Mutu și Alexandra Dinu

Adrian Mutu a scris o carte autobiografică, acolo unde a vorbit și despre divorțul dintre el și mama fiului său cel mare, Alexandra Dinu. Antrenorul a explicat în cartea sa că a cunoscut-o pe fosta soție la o vârstă fragedă și între ei a fost dragoste la prima vedere, motiv pentru care după șase luni de relație au decis să-și unească destinele.

„Ne-am întâlnit și a fost dragoste la prima vedere. Tineri, foarte tineri. Eu 21, ea 19! Abia plecasem în Italia, Alexandra rămânea în țară, era greu. Însă relația avansa, așa că am început să ne gândim la căsătorie. După șase luni, am făcut acest pas.”, a scris Adrian Mutu, în cartea sa.

Totodată, Adrian Mutu a pus totul pe baza tinereții, acesta fiind principalul motiv care ar fi condus la separare.

„A fost o iubire fulgerătoare, de adolescenți, aș spune chiar de copii. Dacă mă uit înapoi, cred că la această vârstă un bărbat nu e copt. Atenție, nu spun că cei care se căsătoresc de tineri nu au șanse să rămână împreună. La noi nu a funcționat!

Fiecare avea jobul său, eram vedete, simțeam presiune peste tot pe unde mergeam. Presa era după noi, simțeam, așa, ceva ca o senzație de sufocare. Nu jucam, viitorul meu era incert și lucrul ăsta mă apăsa. Relația nu a mers din cauza tinereții.”, a mai povestit Adrian Mutu în cartea lui.

Cariera lui Adrian Mutu

Adrian Mutu a fost unul dintre cei mai buni jucători de fotbal români din anii 2000. Acesta a debutat în lumea fotbalului la echipa FC Argeș Pitești, unde a jucat din anul 1996 până în anul 1998. Acolo el a marcat 11 goluri în 41 de jocuri, urmând să fie vândut pentru 600.000 de euro direct echipei Dinamo București.

În toate echipele în care a făcut parte, Mutu a știut să se remarce prin talent și muncă, astfel că, la scurt timp a devenit un fotbalist internațional. Acesta a jucat la echipe precum: Inter Milano între anii 1999-2000, Hellas Verona 2000-2002, Parma, unde a stat doar un an, Chelsea Londra, unde a stat de asemenea un an, Juventus Torino, Fiorentina etc.

Briliantul și-a anunțat retragerea în anul 2016 după o activitate sportivă comparabilă cu cea a lui Gheorghe Hagi. În prezent, acesta este antrenorul Rapidului.

Sursa: digisport.ro