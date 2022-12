Cine este și cu ce se ocupă fostul soț al Danielei Condurache. Motivul divorțului dintre cei doi. „Adevărul e că orice bărbat are nevoie de nevastă acasă, măcar din când în când”

In articol:

Daniela Condurache a trăit o poveste de dragoste absolut specială cu fostul său partener de viață, care, din păcate, s-a sfârșit cu un divorț.

Cine este și cu ce se ocupă fostul soț al Danielei Condurache

Deși au ales să pună punct căsniciei, cei doi încă se înțeleg foarte bine și se respectă reciproc. Iată cine este și cu ce se ocupă fostul soț al Danielei Condurache!

Daniela Condurache a fost căsătorită timp de 16 ani cu fostul său partener, care activează, la fel ca și ea, în lumea muzicii. Fostul soț al Danielei Condurache se numește Constantin Mândrișteanu și se numără printre cei mai talentați trompetiști din România.

Constantin Mândrișteanu, fostul soț al Danielei Condurache, a făcut parte pentru mai mulți ani din Filarmonica de Stat Botoşani, al Orchestrei „Rapsozii Botoşanilor”, al Ansamblului Artistic „Ciprian Porumbescu din Suceava şi al Ansamblului „Dor Transilvan” din Bistriţa.

Cum s-au cunoscut Daniela Condurache și fostul său soț

Deși căsnicia lor s-a încheiat după 16 ani, povestea de dragoste dintre Daniela Condurache și fostul său soț este cu totul specială.

Cei doi s-au cunoscut pe când avea doar șase ani, fiind colegi de școală.

"Prima dragoste a fost la șase ani, când eram preșcolari, am fost colegi. E vorba despre Constantin Mândrișteanu, căruia i-am devenit soție. Eram colegi și aveam afinități unul față de altul. Ne-am regăsit după mulți ani la Orchestra Rapsozii Botoșanilor. Bucuria de a ne revedea după atâta timp a fost reciprocă, ne-am redescoperit unul pe celălalt. El avea atunci altă prietenă, eu alt prieten. Fiind împreuna în fiecare zi, în turnee, ne-am apropiat.”, a marturisit Daniela Condurache, potrivit starpopular.ro.

Care a fost motivul divorțului dintre Daniela Condurache și fostul său partener

Daniela Condurache și Constantin Mândrișteanu au avut o căsnicie de 16 ani, căreia au ales să-i pună punct însă, din cauza unor neînțelegeri ce au pornit de la faptul că artista dedica prea mult timp carierei sale. Cântăreața de muzică populară a mărturisit că motivul principal al divorțului a fost faptul că stătea prea mult plecată de acasă.

”Am fost foarte fericiți! Copii nu am avut, am fost prea mult pe drumuri amândoi. Am fost mulți ani despărțiți, normal că am avut printre noi și foarte multă lume ce voia ca noi să nu fim împreună. Am fost căsătoriți 16 ani, motivul nostru la divorț: am fost prea mult timp plecată de acasă.

La divorț aveam piciorul rupt, am mers la divorț la brațul lui. Adevărul e că orice bărbat are nevoie de nevastă acasă, măcar din când în când. Eu recunosc, ascensiunea profesională nu mi-a mai dat voie să stau acasă. Flacara înca există, ne purtam respect reciproc, colaborăm.”, a spus artista.

