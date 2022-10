Cine este și cu ce se ocupă fratele Andreei Marin. Tânărul nu dorește să apară în lumina reflectoarelor

In articol:

Andreea Marin este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV din România. Vedeta este, însă, foarte rezervată în ceea ce privește viața personală și familia. Cu toate acestea, s-a descoperit cine este și cu ce se ocupă fratele acesteia.

Cine este și cu ce se ocupă fratele Andreei Marin?

Tânărul este discret și nu dorește să apară în lumina reflectoarelor.

Andreea Marin este cunoscută de aproape trei decenii, de când a debutat în televiziune. Este un nume cunoscut în showbiz-ul românesc și, deși a trecut prin mai multe despărțiri publice și mariaje care au fost mediatizate, aceasta și-a ținut familia departe de ochii publicului. Acum, însă, s-a aflat cine este fratele Andreei Marin.

Ionuț este fratele vitreg al Andreei Marin, din a doua căsătorie a regretatului său tată. Andreea mai are o soră, Cristina, dar și un frate mai mic, Ionuț, din a doua căsătorie a lui Dan Marin. Tatăl vedetei s-a căsătorit cu Elena după ce mama Andreei a decedat.

Fratele vedetei a absolvit în 2012 Facultatea de Construcții și Instalații Iași și locuiește împreună cu soția lui în orașul ieșean.

Andreea, soția acestuia, a terminat Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației.

Fratele vitreg al Andreei Marin

Andreea Marin, momente grele în copilărie

În cadrul podcastului moderat de Adrian Artene, Andreea Marin a povestit un moment emoționant din copilăria sa. Vedeta și-a pierdut mama la o vârstă destul de fragedă, iar acest lucru i-a provocat multă suferință. Andreea și-a amintit de problemele financiare cu care s-a luptat familia ei și pentru a nu se mai simți ca o povară, a decis să renunțe la ceva ce îi plăcea cel mai mult: „El era inginer, pe vremea comunismului nu era vreo mare poveste cu inginerul, nu era plătit extraordinar, dar oricum, era mai bine decât alții, dar tot greu. Și noi am hotărât atunci să facem noi ceva să reducem această povară de pe umerii tatălui. Noi ne consideram o povară. Și atunci noi am luat o hotărâre. Am zis să renunțăm la ce ne place nouă cel mai mult, să nu mai vrem și să nu mai cerem niciodată asta: înghețata. Și asta am făcut. Tata nu înțelegea de ce mergând cu noi la târg, la bâlci, noi care abia așteptam acea înghețată, acum o refuzam, nu doar că nu o ceream”, a povestit Andreea.

Tot în timpul podcastului, Adrian Artere i-a adresat o întrebare tulburătoare vedetei. Dacă ar avea puterea să aducă o persoană, atunci când porțile se deschid, din spatele acelor porți, Andreea a spus ca ar fi mama ei. „Destinul ei a fost frânt pe nedrept, mult prea devreme. Și mi-aș mai dori să o strâng o dată în brațe, acum, la maturitate și ca ea să mă simtă femeia de azi pentru că m-a lăsat copil.”, a mărturisit Andreea Marin.

