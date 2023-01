In articol:

Cine este Sofia Neacșu de la Românii au Talent 2023. Concurenta deține o voce incredibilă, care i-a ridicat în picioare pe jurații de la Românii au Talent, sezonul 13.

Cine este Sofia Neacșu de la Românii au Talent 2023

Sofia Neacșu de la Românii au Talent 2023 are 11 ani și vine din Miroslava, Iași. Micuța concurentă a mărturisit în culise că nu speră la premiul cel mare, fiindcă intenționează să mai participe și în alte ediții ale emisiunii.

„Aici nu am venit ca să iau premiul mare, am venit ca să încerc, că mai am la dispoziție și anul viitor. Am venit pentru că toată lumea m-a îndemnat să vin aici pentru că sunt foarte bună”, a povestit Sofia în culise.

Concurenta de la Românii au Talent, sezonul 13, a interpretat în audiții o piesă de excepție dintr-un musical și a cântat pe două voci, spre surprinderea tuturor celor care o priveau.

„Sunt Sofia Neacșu Elena și sunt clasa a V-a. Îmi place să cânt cu vocea”, a spus cu glasul său dulce, Sofia, când a urcat pe scenă.

Sofia Neacșu de la Românii au Talent 2023 [Sursa foto: Captură YouTube]

Sofia Neacșu, patru de DA la Românii au Talent, sezonul 13

Sofia Neacșu a primit patru de „DA” în audiții la Românii au Talent, sezonul 13, astfel micuța cântăreață a trecut în etapa următoare a emisiunii.

Cei patru jurați: Andra, Andi Moisescu, Mihai Bobonete și Dragoș Bucur au avut doar cuvinte de laudă la adresa concurentei de la Românii au Talent 2023.

„Ce ai ales să faci tu astăzi pe scenă este foarte greu și nu vorbesc din punct de vedere muzical, ci ca prezență să poți să faci coerent un astfel de moment, cel puțin din punct de vedere actorie, este între 1 și 1000 gradul de dificultate, iar tu te-ai dus la 999. Ai ales ce era mai greu și ți-a ieșit extraordinar. Bravo!”, a spus Dragoș Bucur.

„Eu te suspectez pe tine că ai fi supradotată! Eu cred că ești un copil care are ceva în plus față de ceilalți copii pentru că ceea ce am auzit și ceea ce am văzut este de domeniul irealului. Nu văd asta în fiecare zi, n-am văzut nici în sutele de numere de aici.

Aș vrea să înțeleagă și cei de acasă și cei care sunt în public și toată lumea, că ceea ce am văzut în seara asta este aproape unic. Din punctul meu de vedere tu meriți să câștigi anul acesta.”, a exclamat Bobonete.

„Sofia ești de senzație și o senzație în același timp! Am văzut ceva ce și eu cred că n-am mai văzut pe scena asta. Ești de senzație”, a spus Andi Moisescu.

