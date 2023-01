Cine este Mihai Bobonete. Biografie: vârstă, studii, carieră. Află totul despre simpaticul „Bobiță din Las Fierbinți”

In articol:

Mihai Bobonete este unul dintre cei mai plăcuți și cunoscuți comedianți din România. Multă lume îl cunoaște din prisma rolului său impresionant din serialul „Las Fierbinți’, însă sunt multe detalii impresionante pe care românii trebuie să le cunoască despre el și cariera sa.

Biografie Mihai Bobonete

Mihai Bobonete s-a născut pe 14 iunie 1980 și este originar din Craiova. Chiar dacă acum este închipuirea comediei din României, actorul nu a urmat din prima acest drum. Conform declarațiilor sale, Bobonete a început o facultate de renume, însă nu a fost destinul său.

Până să vină la București, Bobonete a început drumul studenției în orașul natal, la Facultatea de Electrotehnică. Drumul ingineriei a fost, însă, rapid încheiat, căci și-a dat seama că nu este cariera pe care și-o dorește în viață. Astfel, pleacă la București și se înscrie la Facultatea de Teatru „Spiru Haret”, studii pe care le-a dus la bun final.

Acum, bărbatul în vârstă de 42 de ani este un actor cunoscut de comedie și se bucură de un succes răsunător pe toate planurile.

Cariera este în floare de atâția ani, se bucură de viața sa și de superba familie pe care o are.

Cum a debutat Mihai Bobonete în actorie

După absolvirea studiilor actoricești, Mihai Bobonete își face debutul în televiziune.

Primul său film în care a jucat a fost „The Godmother”, urmând să mai primească oportunitatea unui rol în „Mamaia”.

De 11 ani este simpaticul Bobiță de pe micile ecrane. Rolul îi vine mănușă lui Mihai Bobonete, tocmai de aceea debutează de atâția ani în serialul de comedie. Pe lângă acțiunile care stârnesc hohote de râs fanilor serialului, actorul se ocupă ș de partea de scenariu. În 2021, se vehicula că Bobonete primește nu mai puțin de 5000 de euro pe lună pentru rolul din televiziune, potrivit stiridirecte.ro.

Contactul cu televiziunea nu l-a avut doar în serialul-fenomen, ci și în rolul de prezentator în două emisiuni cunoscute ale trustului. De anul trecut, actorul este unul dintre jurații emisiunii de talente cunoscut.

„Cam 8 luni pe an, de la 5.45 la 20.00, fix cum ați citit. Cam 30.000 de pagini de text învățate în 10 ani de filmări, cam niște păr alb la toată lumea și câteva zeci de insomnii sau stări de anxietate și depresie, dar în rest bine… vorba lui Cuzin. Duc piciorul târâș, mă înjunghie puțin pe la spate, am măselele puțin cariate, dar nu-i nimic”, a răspuns Mihai Bobonete când a fost întrebat de munca pe care o dedică.

Mihai Bobonete, soț și tată a doi copii

Mihai Bobonete mai are două joburi pe lângă cel de actor: de soț și de tată. Din cauza programului foarte încărcat și filmărilor pe care le are, bărbatul se bucură de fiecare moment alături de familia sa.

Bobonete are doi copii, Maria și Octavian, în vârstă de 7 și 11 ani. Soția sa este Cătălina, femeia lângă care iubește de 27 de ani și cu care este căsătorit de 4.

,, Am cucerit-o foarte devreme, undeva pe la 12 ani ei ei, 14 ai mei. Am uitat și cum am cucerit-o. Nunta am făcut-o în 2018. Am o relație destul de bună cu copiii, nevastă-mea mă iubește, eu o iubesc pe ea, așa că suntem fericiți"

