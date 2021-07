Cine este Sorin Andrei Nicolescu, soțul Andei Adam. Cei doi divorțează după 6 ani de căsnicie

Anda Adam și soțul ei, în videoclipul artistei [Sursa foto: Facebook] 14:53, iul 6, 2021 Autor: Ioana Stan

In articol:

După ce în presă a apărut informația că Anda Adam divorțează de soțul ei, mulți se întreabă cine este Sorin Andrei Nicolescu și cu ce se ocupă.

Cine este Sorin Andrei Nicolescu, soțul Andei Adam

Andam Adam și Sorin Andrei Nicolescu au decis să divorțeze după șase ani de relație. Cei doi au împreună o fată, dar au decis să se despartă, fiecare mergând pe drumul său. După ce s-a aflat că cei doi nu mai formează un cuplu, mulți se întreabă cine este Sorin Andrei Nicolescu.

Citeste si: Cine este noul iubit al Andei Adam. Cântăreața și Sorin Niculescu s-au despărțit: „Are tot dreptul și merită orice își dorește”

Sorin Andrei Niculescu are 36 de ani și este mai tânăr cu cinci ani decât artista Anda Adam. Înaite de căsătoria cu celebra cântăreață, Sorin Niculescu a avut o carieră în modeling, la Constanța, locul său de naștere. El a renunțat la cariera sa când a cunoscut-o pe cântăreață și s-a apucat de afaceri, domeniu în care își dorea de tânăr să profeseze.

Anda Adam și Sorin Niculescu au făcut nunta în 2015[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Citeste si: Probleme în paradis pentru Anda Adam și Sorin Nicolescu?! Artista, dezvăluiri incredibile: „N-am avut cu cine să...”

Sorin Niculescu și Anda Adam s-au cunoscut în 2015 și la numai câteva luni au decis să se căsătorească. Cei doi au avut o nuntă fericită pe malul Lacului Snagov, unde au fost invitați rudele, prietenii și colegii de breaslă ai artistei.

Deși nu a recunoscut imediat ce s-a aflat, Anda Adam era însărcinată atunci când s-a căsătorit. Cei doi au împreună o fată.

Zvonuri despre despărțirea dintre cei doi au apărut și în trecut, însă Anda Adam a spus că sunt doar știri nefondate, însă există într-adevăr certuri între ei, ca în orice cuplu.

„Oamenii se mai și ceartă, nu au mereu aceleași păreri. Sursele ar putea fi un vecin care a auzit o discuție în contradictoriu, noi stând la bloc.

În această perioadă de izolare, cred că toată lumea a fost mai tensionată: toată ziua în casă, copilul nu are activitate, deci a fost ușor să apară anumite știri nefondate pe care nu am vrut să le comentez, tocmai pentru a nu crea alte știri pe mai departe.", spunea Anda Adam anul trecut pentru viva.ro.

Citeste si: Sorin Nicolescu, mesaj cu subînțeles pentru Anda Adam?! „Știi că vin mereu acasă”

Ce spune Sorin Andrei Niculescu despre divorțul de Anda Adam

Anda Adam și soțul ei, în videoclipul artistei[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Presupusa amantă a lui Sorin Nicolescu, dezvăluiri despre scandalul cu Anda Adam: „Din respect pentru Sorin...”

Imediat ce în presă s-a aflat că cei doi divorțează, au apărut și zvonuri că Anda Adam și-ar fi refăcut viața cu un alt bărbat.

”Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului. Nu am apărut nici cqnd au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu. Ce contează ce probleme avem noi? Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui!”, a declarat Sorin Niculescu la Antena Stars.