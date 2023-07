Cine este Theo Rose. Biografie: vârstă, carieră, familie. Vezi care este numele real al artistei

In articol:

Theo Rose este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite cântărețe de la noi din țară.

Cine este Theo Rose

Tânăra a reușit să ajungă la inimile fanilor într-un timp foarte scurt, iar piesele sale sunt fredonate de o generație întreagă. Iată informații interesante despre cariera și viața artistei pe care poate nu le știai încă!

Theo Rose, sau Theodora Maria Diaconu, așa cum se numește în buletin, este născută la data de 8 august 1997 și are vârsta de aproape 26 de ani.

Artista a fost pasionată de muzică încă de la o vârstă fragedă, începând să cânte de la doar 4 ani. La vârsta de 15 ani, s-a lansat oficial în lumea muzicală. Cu toate că acum bucură de un succes imens, drumul său către faimă a fost presărat cu numeroase obstacole.

După ce a absolvit Liceul de Arte Dinu Lipatti, Theo Rose participat la mai multe concursuri de talente.

Ulterior, în anul 2014 a fost co-prezentatoarea lui Dan Bordeianu, în cadrul emisiunii KIDSing, difuzată de postul Kanal D.

Cu timpul, oamenii au avut oportunitatea să o cunoască mai bine după ce a participat la emisiunea "Bravo, ai stil! Celebrities", unde a impresionat și a obținut locul al doilea. Acest moment a reprezentat o rampă de lansare pentru ea și i-a permis să își facă simțită prezența și talentul în industria muzicală, câștigându-și astfel un public devotat și aprecierea fanilor săi.

Theo Rose, despre intrarea sa în lumea manelelor

În cariera sa de cântăreață, Theo Rose a abordat mai multe genuri muzicale, precum populară, taraf, pop și manele. Deși au fost voci care au pus-o la zid pentru alegerea sa de a intra în lumea manelelor, artista nu s-a lăsat afectată și a continuat să facă ceea ce i-a plăcut și ceea ce i-a adus, dimpotrivă, satisfacție financiară.

„A fost un gen muzical preferat în masă. La noi, în România, a prins mereu, nu știu dacă manelele au avut o perioadă în care ‘să cadă’. Au fost tot timpul, însă au fost și oameni care nu și-au asumat, în număr atât de mare, că ascultă.

Nici eu nu am crescut cu manele, ba dimpotrivă, tata a avut și un pic de tentă rasistă înainte ca soră-mea să se mărite cu un țigan, după care i s-a schimbat total percepția. Nu am crescut deloc cu manele în casă, am avut folclor, romanțe, rock-ul lui frate-miu”, a declarat cântăreața la podcastul lui Gojira.

Theo Rose, studii

După ce a absolvit Liceul de Arte Dinu Lipatti, Theo Rose și-a dorit foarte mult să se înscrie la o facultate de actorie, însă, din nefericire, acest lucru a fost imposibil. În momentul în care a hotărât să se înscrie la actorie și să susțină examenul de admitere, din cauza traficului din Capitală a întârziat 5 minute și nu a mai fost posibilă intrarea sa în sală.

„Am plecat de acolo plângând, m-am oprit la prima biserică, plângeam cu suspine, era visul meu năruit”, a povestit Theo Rose, în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță.

Artista nu s-a dat bătută și s-a înscris la Universitatea Spiru Haret, secția actorie, însă secția respectivă s-a desființat și ea a fost repartizată la muzică. A urmat cursurile facultății și și-a dat licența, însă a recunoscut că diploma obținută nu i-a folosit niciodată.

Copilăria lui Theo Rose

Theo Rose mai are doi frați, Raluca Diaconu și Radu Diaconu. Artista susține că a fost mai zăpăcită decât ei, însă, în comparație cu generațiile de astăzi, nu le-a făcut probleme părinților și a fost un copil educat.

Familia cântăreței nu a fost una cu foarte multe posibilități, și deci era doar un copil știa acest lucru. La școală, Theo Rose a fost un elev exemplar și lua note bune, însă desenul a fost materia care îi dădea cele mai mari bătăi de cap. Tânăra își amintește cu amuzament că mama sa era cea care îi picta.

”În copilărie am fost mai zăpăcită decât ceilalți doi frați ai mei, adică nu am fost cumințenia pământului. În schimb față de generațiile actuale, eu am fost un copil care nu a cerut niciodată nimic. Mie îmi rămâneau chestii de la frații mei, dar nu am cerut, asta mi-a spus și mama.

Știam că nu sunt posibilități, dar aveam strictul necesar acasă, adică nu duceam lipsă, plus că nici vecinii mei nu aveau, iar eu nu aveam la cine să văd nu știu ce jucărie pe care să mi-o doresc. În schimb, o singură dată s-a întâmplat o chestie care a îndepărtat limitele astea. Stăteam în fața televizorului și mă minunam când vedem o reclamă cu un ceas, dar de câte ori era reclama aia reacționam.

Tata a văzut și într-o zi a venit poștașul cu un colet și am primit ceasul ăla. Am fost nedespărțită de el, În momentul ăla am înțeles că pot să am lucruri și nu este imposibil.(...) Cu chestia asta m-am gândit că aș putea ajunge și eu la televizor.

La școală am fost un copil bun și nu am încercat să forțez ce nu mi-a plăcut. Dacă nu îmi plăcea ceva nu învățam. Îmi asumam chestia asta! Mama și tata și-au dorit mult cu școala, în ceea ce privește notele, dar nu m-au forțat. De exemplu, la Română și Matematică îmi făceam treaba, dar era Desenul unde nu eram talentată. Mama a văzut asta, profesorii nu prea mă înțelegeau, stătea mama până la 3 dimineața și îmi picta. Am fost susținută de părinți”, a spus Theo Rose, potrivit Kfetele.

Theo Rose a devenit mămică

Theo Rose a format o relație cu nepotul lui Nea Marin, Alex Leonte, timp de mai bine de 5 ani. Ulterior, povestea celor doi de dragoste a luat sfârșit, iar artista și-a întâlnit adevărata dragoste, regizorul Anghel Damian, alături de care colaborează și în viața profesională, ea fiind actriță în filmul regizat de el.

Relația lui Theo Rose și a lui Anghel Damian a evoluat rapid, cei doi devenind părinți pentru prima dată, la nici un an de relație. Băiețelul lor se numește Sasha Ioan și, conform declarațiilor vedetei, când l-a văzut pentru prima dată a simțit cu adevărat ce înseamnă dragostea pură.

”Am o stare așa de zici că sunt beată, zici că sunt pe altă planetă. Nu-mi revin, nu-mi dau seama că e adevărat! Am ieșit pe balcon, e prima dimineață acasă, a fost o noapte foarte frumoasă, mă înțeleg cu copilul ăsta ceva extraordinar, nu știu cum să vă explic. Eu treaba asta cu mamele… o iubesc mai mult pe mama parcă, nu știu… e ceva”, a mărturisit cântăreața pe InstaStory, în urmă cu ceva timp.

