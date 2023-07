"Eu nu înțeleg, are și copil mic, parcă e prea mult" Anunțul cu care Theo Rose a stârnit un val de reacții pe internet. Nimeni nu a crezut că va lua o asemenea decizie imediat după naștere

In articol:

Theo Rose se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, vedeta este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu urmăritorii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa se face că, cu puțin timp în urmă, cântăreața i-a anunțat pe admiratorii ei că va face parte din juriul unui cunoscut show de talente muzicale, fiind deja a doua oară când se va bucura de această experiență. În sezonul trecut, însă, vedeta a făcut echipă cu Smiley, dar fanii au avut parte de o surpriză când au aflat că anul acesta Theo Rose va ocupa scaunul dublu de la masa juriului alături de Horia Brenciu.

Citește și: Nimic nu e prea scump pentru băiatul ei! Câți bani a scos din buzunar Theo Rose, pentru cazarea de lux de pe litoral. Artista și-a dus fiul în prima vacanță, la câteva săptămâni după ce a născut| EXCLUSIV

Totuși, se pare că această schimbare a stârnit controverse în rândul fanilor, care au ținut să-și spună părerea privind acest aspect.

Citeste si: Ce părere are, cu adevărat, Rona Hartner despre Mădălina Ghenea: „Nu mă impresionează”. Artista a spus tot ceea ce crede despre modelul român- kanald.ro

Citeste si: „Parcă au fost chemați”. Familia care a murit zdrobită de tren mergea spre râul Siret, la picnic. Ce spun rudele- stirileprotv.ro

„Eu nu înțeleg de ce Theo și de ce Horia. Horia a mai fost și parcă și-a cam pierdut din energie și din farmec, cu timpul, iar Theo, ca și cântăreață e waw, dar în juriu nu îmi place, în plus și ea a mai fost și mai ales că are și copil mic, mai e și la(...), parcă e prea mult. Eu speram până în ultimul moment și să fie cineva nou, dar când am văzut, am fost super dezamăgită, nu mă așteptam la asta.” , a transmis un internaut.

Horia Brenciu și Theo Rose [Sursa foto: Instagram]

Cum s-a schimbat viața lui Theo Rose după naștere

În urmă cu câteva săptămâni, Theo Rose a vorbit despre viața de mămică și a dezvăluit fără rețineri, în cadrul unei emisiuni TV, cum arată viața sa în prezent, de când a venit pe lume și fiul ei, Sasha Ioan.

Citește și: „Corp nou” Theo Rose s-a pozat în costum de baie, la scurt timp după ce a născut, iar imaginea a ajuns pe internet! Cum arată acum?!

Citeste si: EXCLUSIV! Interviu Daniela Gyorfi: “În momentul ăsta nu poți să spui despre un om că ești legat de el pe viață. Așa ar fi frumos să îmbătrânim împreună, dar niciodată nu se știe.”- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 18 iulie 2023. Este sărbătoare cu cruce neagră marți!- stirilekanald.ro

Citeste si: Gestul Vivianei Sposub după despărțirea de George Burcea. Ce a făcut la scurt timp după ce a anunțat separarea de actor- radioimpuls.ro

Vedeta a recunoscut că singurul lucru care i se pare dificil este faptul că nu se poate odihni, însă cu toate acestea, Theo spune că se consideră extrem de norocoasă, asta pentru că are alături de ea o mulțime de persoane care o susțin și o sprijină în această perioadă, care este una de acomodare și pentru ea.

„Doar din punct de vedere al oboselii (n.r.- este dificil). Nu pot să mă sincronizez cu el (n.r. – la somn) că sunt lucruri de făcut prin casă, mai bag la spălat, mai calc... Nu apuc să dorm cu el. O dată pe zi dacă apuc să dorm. Doar din punctul ăsta de vedere mi se pare dificil, în schimb sunt și norocoasă că am parte de ajutor și susținere de la toții oamenii, prietenii mei, familia.”, dezvăluia Theo Rose, la 3 săptămâni de la naștere.

Anghel Damian, Theo Rose și fiul lor, Sasha Ioan [Sursa foto: Instagram]