Viorel Cataramă și Adina Alberts sunt căsătoriți de 10 ani. Află totul despre celebrul politician și om de afaceri, care a adunat o avere de-a lungul timpului.

Cine este Viorel Cataramă

Viorel Cataramă s-a născut pe 31 ianuarie 1955, Bacău. Este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri și politician.

Viorel Cataramă a învățat la școala primară numărul 7, din orașul natal, apoi a continuat studiile la Liceul „Lucrețiu Pătrășcanu” (în prezent Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”).

După terminarea liceului, soțul Adinei Albert a absolvit Facultatea de Comerț, din cadrul ASE, fiind doctor în economie, titlu acordat de Academia de Studii Economice din București- Catedra de Relații Economice Internaționale, din anul 2004.

Fostul politician este căsătorit de 10 ani cu Adina Alberts, medicul estetician al vedetelor. Cei doi au împreună o fiică, Briana Maria, în vârstă de 8 ani.

Viorel Cataramă a mai fost căsătorit în trecut și are două fiice cu prima soție. După separare, omul de afaceri a avut o relație cu Adela Surugiu, cu care are un fiu de 23 de ani.

Cine este Viorel Cataramă, soțul Adinei Alberts. Cei doi sunt căsătoriți de 10 ani [Sursa foto: Instagram Viorel Catarama]

Viorel Cataramă și cariera politică

Soțul Adinei Alberts, Viorel Cataramă, este cunoscut pentru cariera sa politică, dar a avut și alte activități de-a lungul timpului.

După absolvireaa facultății, a lucrat ca economist, șef serviciu, la Întreprinderea de casete radio și TV din București. În anul 1984 a fost economist la Tehnoforestexport, iar în 1987 a fost numit Director pentru Europa de Est al firmei BELCO- Belgia la Camera de Comerț și Industrie a României.

Viorel Cataramă este membru în Comitetul Director al Partidului Național Liberal- Aripa Tânără, din 1990. În anul 1991 a fost numit Secretar de Stat la Ministerul Comerțului și Turismului, în guvernul Petre Roman.

În anul 1992, soțul Adinei Alberts era la conducerea Noului Partid Liberal, iar în perioada 1993- 1999 a ocupat funcția de Vicepreședinte al Partidului Național Liberal (PNL), funcție pe care o va ocupa până în 1999.

De asemenea, Viorel Cataramă a ocupat funcția de Președinte al Federației Române de Tenis între 1992–1996, iar 2005a fost numit Vicepreședinte al Federației Române de Golf.

Fostul politician a fost președintele Grupului pentru Dialog Libera, iar în 2010 a fost ales Vicepreședinte al Asociației „Friends of Opera ”. La sfârșitul anului 2018, Viorel Cataramă s-a retras din PNL pentru a pune bazele propriului partid. Viorel Cataramă a candidat la alegerile prezidențiale din 2019.

Viorel Cataramă a făcut avere din afaceri

În anul 1990, fostul politician a devenit președinte-director general al grupului de firme Elvila. De-a lungul timpului, a știut cum să gestioneze lucrurile, prin identificarea de nevoi ale oamenilor, în funcție de vreme.

Imediat după revoluție, Viorel Cataramă s-a orientat către import, o strategie bine pusă la punct, având în vedere nevoia românilor de a investi.

„Am făcut export cu maşini şi motociclete de epocă. Apoi m-am reprofilat. Era o legislaţie ciudată, care spunea următorul lucru: dacă eşti întreprindere de stat şi faci export, eşti obligată să schimbi valuta încasată la cursul oficial.

Dacă însă eşti firmă privată şi faci export, nu ai nicio restricţie. Şi atunci, fabricile de mobilă care lucraseră cu mine s-au găsit în următoarea situaţie: dacă făceau singure export, încasau 100 lei, dacă făceau export prin mine, încasau 200 de lei. Am preluat contracte de la multe fabrici, am făcut export şi, cu valuta obţinută, am făcut importuri.

Ştie toată lumea că, imediat după Revoluţie, nu se găsea nimic. Oamenii aveau bani, pentru că în timpul comunismului n-au putut să-i cheltuie, şi s-au pus pe cumpărat.

Un aparat video care costa 200 dolari se vindea în România cu 50.000 lei- adică vreo 10.000 dolari. Rata profitului era fabuloasă: 6.000 la sută! Nu am fost singurul, numai că foarte mulţi au făcut bani şi şi-au bătut joc de ei.

Eu, cu acei bani, cu 2,4 milioane dolari, am cumpărat în 1991 Fabrica de mobilă de la Beiuş. A fost prima privatizare a unei întreprinderi româneşti. Toată lumea mă întreba de ce trebuie să cheltui eu bani să-mi iau fabrică de mobilă.

Uite că azi toate fabricile din Bihor cu care am lucrat nu mai există, cu excepţia Beiuşului, pentru că acolo s-a dus Viorel Cataramă.”, a povestit soțul Adinei Alberts.

