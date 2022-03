Cine îi declară război lui Arnold Schwarzenegger, după ce a criticat armata lui Putin: „Ești un prădător și un inamic”

In articol:

Arnold Schwarzenegger a uimit o întreagă populație cu curajul său. Este vorba despre momentul când actorul a decis să spună lucrurilor pe nume și a transmis un mesaj public, pe internet, acolo unde își exprima nemulțumirea față de armata rusă.

Ei bine, însă, bineînțeles că celebrul actor și-a ”pus în cap” o mulțime de persoane, printre care există oameni ce i-au declarat și război lui Arnold Schwarzenegger, nemulțumiți fiind de gestul pe care celebritatea l-a făcut privind situația din Rusia.

Presa de stat rusă i-a declarat război lui Arnold Scharzenegger, având o reacție extrem de dură după ce celebrul actor, în vârstă de 74 de ani, a transmis un mesaj antirăzboi pe rețeaua de socializare Twitter. Astfel, potrivit news.com.au, mass-media de stat rusă a reacționat cu furie la mesajul video în care actorul vorbea despre invazia Rusiei asupra Ucrainei, fiind împotriva a tot ceea ce se întâmplă.

Astfel, de precizat este că, vedeta internațională, dar în același timp și fostul guvernator al Coliforniei, a postat chiar cu o săptămână în urmă un videoclip scurt, pe Twitter, acolo unde îi îndemna pe civilii ruși, dar și pe militari, să creadă doar adevărul și să nu mai aplece urechea la întreaga propagandă care a început odata cu invazia Rusiei asupra Ucrainei.

„Puterea și inima poporului rus m-au inspirat întotdeauna. De aceea sper că mă vei lăsa să-ți spun adevărul despre războiul din Ucraina și despre ce se întâmplă acolo. Nimănui nu-i place să audă ceva critic la adresa guvernului lor, înțeleg asta. Dar, în calitate de prieten de multă vreme al poporului rus, sper că veți auzi ce am de spus.”, a transmis Arnold Schwarzenegger.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV