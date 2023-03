Cine îi este alături Ellei Tina în momentele grele? Tânăra a făcut totul public: „De fiecare dată când mă simte tristă, vine și se așază în brațe la mine. Mă mângâie”

In articol:

Ella Tina se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate concurente care au participat la show-ul matrimonial ”Puterea Dragostei”, iar aceasta este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde păstrează frecvent legătura cu admiratorii ei, ținându-i la curent pe aceștia cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu ei atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Ei bine, însă, recent, după ce a trecut prin momentele grele, căci a mers de urgență la spital în urmă cu doar câteva zile, fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei” a dezvăluit cine îi este alături atunci când se simte tristă.

Mai precis, este vorba despre pisica ei, despre care bruneta spune că simte atunci când nu îi e bine, mereu așezându-se lângă ea, pentru a-i alina durerea.

Citește și: Ella Tina, surprinsă în brațele unui bărbat misterios! Fosta lui Jador și-a refăcut viața, după moartea mamei sale?

Citeste si: Ce se întâmplă în aceste momente între Simina Loica și Alex Bobicioiu. Motivul pentru care fanii s-au speriat: „Prima bătaie”- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Atac armat într-un bar. Zece persoane au murit, iar alte cinci au fost rănite- stirileprotv.ro

„De fiecare dată când mă simte tristă, vine și se așază în brațe la mine. Mă mângâie și miaună ca și cum ar avea o conversație cu mine. Așa face până adoarme.”, a scris Ella Tina, în dreptul unui videoclip cu animalul ei de companie.

Ella Tina a ajuns la spital, în urmă cu câteva zile

În urmă cu doar câteva zile, Ella Tina a reușit, fără doar și poate, să-și îngrijoreze fanii de pe rețelele de socializare, asta pentru că a postat o serie de imagini de pe patul de spital, fără a da însă prea multe detalii despre starea de sănătate sau despre motivul pentru care a ajuns la unitatea spitalicească.

Citește și: Dovada că Ella este pregătită să îmbrace rochia de mireasă! Fosta lui Jador se pregătește intens pentru rolul de soție

Citeste si: “Mi se pare cea mai mare greșeală din viața mea.” Pepe, mărturisiri dureroase despre fostul mariaj cu Oana Zăvoranu- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 14 martie 2023. Ce mare sfânt este celebrat marți- stirilekanald.ro

Citeste si: Oana Matache, în vizorul autorităților pentru Protecția Copilului. Răzvan Miheț, tatăl micuților, a luat atitudine, iar sora Deliei este în pericol să rămână fără copii din cauza lui Radu Siffredi- radioimpuls.ro

Totuși, cu câteva săptămâni în urmă, vedeta s-a confruntat cu alte probleme de sănătatea, povestindu-le atunci fanilor din mediul online care este situația.

„Nu știu ce se întâmplă cu mine, dar de trei zile am o durere de stomac. Nu știu ce se întâmplă! Cred că am făcut o criză stomacală, am fost și la spital. Cred că de la stres, dar dacă aveți ceva leacuri băbești, orice, vreau toate variantele. Nu am dormit toată noaptea și încă persistă durerea asta de stomac, cumva mă arde…e ceva groaznic”, a spus bruneta pe contul său de socializare.