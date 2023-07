Cine îi fură din casă Gabrielei Cristea?! Vedeta se trezește că-i lipsesc diverse obiecte, unele dintre ele foarte scumpe: „Eu nu știu când le-a luat, nici nu știam că știe unde le pun”

In articol:

Gabriela Cristea are toate motivele să se simtă împlinită, are o carieră de succes dar și o familie superbă alături de Tavi Clonda și de cele două fetițe pe care le au împreună.

Cine îi fură lucrurile Gabrielei Cristea

Prezentatoarea TV nu ratează nici o ocazie să le arate fanilor de pe internet ce năzbâtii mai fac fetițele ei și nici de această dată nu a făcut o excepție. Ce a făcut fiica cea mică a Gabriele Cristea?

Gabriela Cristea este o mămică model și a reușit să se împartă perfect între viața personală și cea profesională. Prezentatoarea TV este foarte activă în mediul online și împarte foarte multe experiențe cu fanii ei. De data aceasta, vedeta le-a povestit internauților cât de năzdrăvană este fetița ei cea mică, Iris. Se pare că micuța are o pasiune pentru lucrurile mamei ei, motiv pentru care a reușit să fure fundița unui pantof, chiar dacă Gabriela îi spusese de mai multe ori că nu are voie să o ia.

Citește și: Gabriela Cristea și Tavi Clonda, la un pas de colaps financiar?! Cei doi au pierdut mulți bani de când au intrat în afaceri. Ce îi mai salvează?

„Dragilor, vreau să vorbim un pic despre stricăciunile copiilor. Cu ochii încă cârpiți de somn, am intrat în dressing-ul meu. Nu mai pot să să-i port sub nicio formă, pentru că, de câte ori a intrat Iris la mine în dressing, mi-a cerut fundița de la pantof și i-am zis că nu pot să i-o dau, că se strică pantoful. le-a dezvăluit Gabriela Cristea fanilor ei de pe internet.

Ca să fie singură că fetița ei a fost cea care a luat fundița de la pantof, Gabriela a și întrebat-o pe parcursul videoului postat, iar Iris a răspuns foarte sigură pe ea că „DA”!.

Citeste si: Ionuț îl acuză pe Robert că se teme să piardă în fața lui: „Îi e frică să nu rămân pe aici, că nici că mai pupă cec”. Aflați de ce s-au certat concurenții mâine, într-un nou episod din „Casa iubirii”, de la orele 16:00 și 19:00, la Kanal D- kanald.ro

Citeste si: SUPER-GALERIE FOTO| Transformarea incredibilă a unui celebru model OnlyFans: de la dormitul pe bancă în parc, la 1 milion USD anual- stirileprotv.ro

„Gabriela Cristea: Iris, ai luat tu, cumva, fundița de la pantoful ăsta? Îmi dai fundița?

Iris: Da!

Gabriela Cristea: Vai, deci nu cred. Să nu o mai rupi, da?! Am găsit hoțul, dar nu mai am ce să fac cu fundița asta, pentru că arată de parcă a văzut războiul .”

Gabriela Cristea [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: „Viața nu se întâmplă așa cum ne așteptăm noi. Ne surprinde în fiecare clipă și ne oferă experiențe menite să ne dezvolte.” George Burcea și Viviana Sposub nu mai formează un cuplu- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 15 iulie 2023. Ce sfinți sunt celebrați sâmbăta aceasta?- stirilekanald.ro

Citeste si: Dovadă clară că Afra Saraçoğlu și Mert Ramazan Demir formează un cuplu. Actorii principali din serialul turcesc „Golden Boy” nu se mai feresc să-și arate dragostea și în spatele camerelor de filmat- radioimpuls.ro

Gabriela Cristea a povestit prin ce peripeții trece cu fiicele ei

Prezentatoarea TV a povestit că acest episod nu este primul de genul și că mereu au avut astfel de discuții cu fetițele lor. Lui Iris îi plac foarte mult bijuteriile și nu se ferește să le sustragă din colecția mamei ei. Un alt incident asemănător a fost și cu o pereche de ochelari destul de valoroși, care din nefericire au ajuns la gunoi.

Citește și: „Mă simt rău fizic” Gabriela Cristea nu mai știe ce să facă și a cerut ajutorul fanilor de pe internet! Ce se întâmplă cu prezentatoarea TV

„Cu ale mele am avut numai belele, pentru că de fiecare dată au vrut câte ceva de la noi, ce n-au avut voie să aibă. Iris este disperată după bijuteriile mele, am și eu câteva puțin mai valoroase, am găsit un medalion printre jucării. Eu nu știu când le-a luat, nici nu știam că știe unde le pun. Am avut tot felul de întâmplări de genul acesta. De exemplu, la un moment dat, mi-am achiziționat niște ochelari de soare mai scumpi, vreo 500 de euro, i-am căutat de n-am mai putut. Într-un final, după ce am căutat, mi-am dat seama că i-a aruncat la gunoi și nu doar asta”, a mai spus prezentatoarea TV pe rețelele de socializare.