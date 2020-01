Faimosii si Razboinicii au luptat umar la umar, asemenea gladiatorilor, pentru imunitate in fata eliminarilor, intr-un ring amenajat pe plaja din Republica Dominicana. Desi Faimosii au pornit jocul cu un avans considerabil in fata adversarilor, conducandu-i cu scorul de 3 la 0, Razboinicii s-au mobilizat si au reusit sa castige aseara, cu scorul de 10 la 5.

Tensiunea si incarcatura emotionala si-au spus cuvantul, duelul intre Cristina Siscanu si Lola Crudu le-a dat emotii colegilor de echipa. In urma altercatiei intre cele doua concurente, Cristina Siscanu a abandonat jocul, dupa o iesire nervoasa. Cele doua concurente au fost penalizate cu cartonas galben, la prima abatere. Dar acele doua au continuat jocul, punctul fiind adjudecat de catre Razboinici.

In urma infrangerii, intre Faimosi s-a jucat meciul individual de protectie, in urma caruia Ruby si Lino Golden au iesit victoriosi. Odata cu protectia, celor doi Faimosi protejati in fata eliminarilor le-a revenit si misiunea dificila de a-si nominaliza doi coechipieri spre eliminare, acestia fiind Asiana Peng si Elena Ionescu. A treia concurenta Faimoasa propusa de echipa, aproape in unanimitate de catre colegi, a fost Cristina Siscanu.

Cei trei Faimosi propusi spre eliminare au fost votati, prin SMS, de catre telespectatori, pe parcursul a 60 de minute. In editia de sambata “Survivor Romania”, difuzata incepand cu ora 20:00, la Kanal D, telespectatorii vor putea afla cine este primul Faimos eliminat din competitie.

In cadrul editiei de aseara a reality-ului, Dan Cruceru, prezentatorul “Survivor Romania” a anuntat retragerea lui Augustin Viziru din concurs, acesta urmand sa se intoarca in Romania pentru ingrijiri medicale, conform indicatiilor medicilor.