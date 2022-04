In articol:

Emi și Cuza au acceptat provocarea de a participa împreună și la show-ul TV „Te cunosc de undeva” sezonul 17.

Cei doi au participat în aceeași formulă la „Asia Express” sezonul 4, ajungând chiar până în marea finală. De altfel, cei doi au fost la un pas de a câștiga competiția „Drumul Împăraților”.

Iată ce spun Emi și Cuza despre participarea la transforming show-ul de la Antena 1!

Emi și Cuza de la „Noaptea Târziu” participă ca echipă la „Te cunosc de undeva” sezonul 17

Emi și Cuza au acceptat să participe la jocul transformărilor, fiind două persoane carismatice care adoră provocările. De altfel Cuza, pe numele real, Adrian Popescu, nu se află la prima participare în cadrul transforming show-ului.

Cât despre colegul său de echipă, Emi, acesta se află la prima participare și chiar dacă teama de penibil ori de tocuri îl face să fie reticent, faptul că participă alături de prietenul său din copliărie îi dă o stare de entuziasm.

Cine sunt Emi și Cuza de la „Te cunosc de undeva” sezonul 17. Cei doi sunt prieteni din copilărie [Sursa foto: instagram.com/cuza.nt]

„Mi-e teamă de tocuri, n-am mers niciodată până acum pe tocuri, aşa că primul travesti va fi, cu siguranţă, de neuitat şi nu doar pentru mine! (n.r. râde). De lentilele de contact nici nu mai zic, sunt curios când vor începe filmările în ziua în care va trebui să apelez eu la ele.

Mi se contractă muşchii ochilor doar când mă gândesc că cineva se va apropia de ochii mei!”, a povestit amuzat Emi, care a mai completat: „desigur, cel mai frică îmi este de penibil! Şi nu spun că vom lua noi personajele în derâdere, dar înainte de filmare mai visez aşa că suntem pe scenă si toţi au momente foarte bune, cu super coregrafii şi noi...nici nu mai zic!”.

Emi și Cuza au făcut echipă și la „Asia Express” sezonul 4

Emi și Cuza de la „Noaptea Târziu” au participat ca echipă și la show-ul „Asia Express” 2021, sezonul 4. Cei doi au luptat și au demonstrat că sunt adevărați luptători datorită perseverenței. Astfel, tot perseverența a făcut ca cei doi să ajungă până în marea finală, acolo unde s-au luptat pentru marele premiu în valoare de 30.000 de euro, alături de Elwira și Mihai Petre.

Deși cei doi nu au fost desemnați marii câștigători, artiștii s-au bucurat din plin experiență. Iată ce i-au mărturisit cei doi Irinei Fodor înainte de a fi dat startul marii finale: „Suntem în finala celei mai tari experiențe din viața noastră. Sunt convins că a fost cea mai tare experiență pentru toți și este în continuare. Cu toții meritam un loc aici. Acum lăsând orice fairplay, vrăjeală, hai să ne pupăm undeva. Au ajuns în semifinale trei echipe care efectiv s-au diferențiat la virgulă și fiecare a demonstrat în decursul a două luni, tot”, a declarat Cuza, în timp ce Emi a completat: „Cred că meritam toți să jucam finala”.

Show-ul TV „Te cunosc de undeva” revine pe micile ecrane cu sezonul 17

Show-ul transformărilor „Te cunosc de undeva” revine în curând pe micile ecrane cu sezonul 17. Acesta aduce câteva modificări, și anume, gazdele emisiunii vor fi Alina Pușcaș alături de Pepe. De altfel, Pepe, înlocuitorul lui Cosmin Seleși, este familiarizat cu acest proiect, fiind unul dintre cei mai apreciați concurenți ai transforming show-ului.

În plus, acesta a câștigat și două trofee: „Sunt singurul care am câştigat două trofee şi am ieşit de trei ori pe locul al doilea. Şi, aşa cum mă ştiţi, mă voi bucura din plin de noul rol, pentru că eu, dacă nu zâmbesc, nu sunt Pepe!", a declarat artistul pentru Antena 1.

În ceea ce privește juriul, acesta va rămâne neschimbat și este format din: Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan.

O altă noutate a show-ului este că toți artiștii vor participa în echipe de câte doi. Cuplurile de concurenți din acest sezon, care luptă pentru marele premiu sunt: Emi şi Cuza, Ana şi Monica Odagiu, Maria Buză şi Paula Chirilă, Alexia Talavutis şi Dima Trofim, Jazzy Jo şi Zarug, Carmen Chindriş şi Romică Ţociu, Ilona Brezoianu şi Florin Ristei şi Anisia Gafton şi Ionuţ Rusu.

Menționăm că sezonul anterior al emisiunii TV „Te cunosc de undeva” a fost câștigat de actrița Adriana Trandafir și Romică Țociu. Cei doi artiști au reușit să impresioneze publicul și juriul cu transformări impecabile și cu o prezență scenică remarcabilă.

Surse: a1.ro, paginademedia.ro