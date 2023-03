Florin Zgâvârdici, la 90 de ani pe scena de la Românii au Talent 2023. Andi Moisescu: „Scena vă iubește în continuare!”

In articol:

Cine este Florin Zgâvârdici de la Românii au Talent 2023. Concurentul în vârstă de 90 de ani a impresionat publicul, dar și jurații.

Cine este Florin Zgâvârdici de la Românii au Talent 2023

Florin Zgâvârdici de la Românii au Talent 2023 are 90 de ani și vine din Iași. Concurentul de la Românii au Talent, sezonul 13, este cel mai vârstnic participant al emisiunii.

Plin de entuziasm și cu o energie molipsitoare pentru cei 90 de ani ai săi, Florin Zgâvârdici a impresionat audiența cu un moment artistic special pentru care a primit patru de „DA” la Românii au Talent 2023.

„Familia mea nu a fost de acord să vin la Românii au Talent. Nu am primit încurajări din partea nimănui. Mi-au zis și fetele amândouă și nevastă-mea, că unde mă mai duc la vârsta asta. Mi-au zis că mă mișc greu, dar nu e adevărat. Mă mișc greu prin casă, dar pe scenă eu mă mișc foarte ușor pentru că acolo e viața mea.

Am mai fost în 2015-2016 și am ajuns până în finală. A fost foarte frumos și Andi Moisescu mi-a spus să vin în fiecare an. Mă bucur din suflet că îmi închei cariera la Românii au Talent. Publicul m-a ținut în viață. Sunt cel mai fericit om

Am fost ponderat în toate în viața mea...și mai e un secret, toți din familia mea au trăit mult. Am doi nepoți și două fete. Soția are 75 de ani. Am pregătit un moment satiric muzical intitulat Iubirea n-are vârstă”, a povestit concurentul la Românii au Talent.

Citește și: Cine este Marco Cristoferi, al optulea Golden Buzz de la Românii au Talent 2023. Andra a apăsat pe butonul auriu

Florin Zgâvârdici de la Românii au Talent 2023 [Sursa foto: Captură TV]

Citeste si: ”Aveți grijă cu cine intră copiii voștri în contact” Misha, apel disperat pe internet, după ce un bărbat i-a trimis fotografii indecente fiicei sale- kanald.ro

Citeste si: Lovitură teribilă primită de Zelenski. Anunțul făcut cu puțin timp în urmă. Liderul de la Kiev nu se aștepta la acest lucru- stirileprotv.ro

Florin Zgâvârdici, patru de „DA” la Românii au Talent, sezonul 13

Cei patru jurați de la Românii au Talent, sezonul 13, Andra, Andi Moisescu, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete, s-au bucurat de prezența lui Florin Zgâvârdici la Românii au Talent 2023. Aceștia l-au încurajat pe concurent și i-au oferit șansa de a se califica în etapa următoare a concursului.

„Ce bucurie! Mie mi-a amintit de copilărie, de muzica cu care eu am crescut, de bunicii mei și bineînțeles m-am bucurat de prezența dvs. să vă țină Dumnezeu sănătos că ne-ați făcut o mare bucurie venind aici să ne faceți o vizită”, a spus Andra.

„O să vă spun că toți anii ăștia de divertisment se văd. Am simțit imediat, toate atuurile astea le aveți în continuare, vă ajută și urechea, tot. Se vede că ați iubit scena și că scena vă iubește în continuare”, a spus Andi Moisescu.

„Eu nu știu dacă aș avea acum energia pe care dvs. o aveți la dublul vârstei mele. Să vin pe scenă, să aștept ore întregi, să pregătesc un ditamai momentul, să repet. Nu știu de unde aveți energia pentru așa ceva”, a spus Dragoș Bucur.

„E o onoare să vă privesc astăzi aici la Românii au Talent. Rareori mi s-a întâmplat să am în față un senior al comediei și al bunei dispoziții. Așa cum am văzut presupun că asta ați făcut toată viața, ați făcut lumea să zâmbească sau să râdă, iar dacă v-ați descurcat atât de onorabil și ați ajuns până la vârsta asta și veniți aici să ne faceți și pe noi să ne simțim bine, iar cred că este un semn dumnezeiesc că am avut plăcerea să vă vedem, să vă aplaudăm și să ne simțim bine cu dvs”, a spus Mihai Bobonete.

Citește și: Cine e Alex Ștefănescu de la Românii au Talent 2023. Concurentul nu este la prima apariție în emisiune

Florin Zgâvârdici de la Românii au Talent 2023 [Sursa foto: Captură TV]

Citeste si: Răzvan Miheț a trecut peste despărțirea de Oana Matache?! Pe ce platformă a apărut bărbatul- kfetele.ro

Citeste si: Premierul Ungariei, Viktor Orban: Al treilea război mondial e aproape- stirilekanald.ro

Citeste si: „Ajutați-mă. Tremur de nervi!” Misha, apel disperat către fani după ce fiica sa a primit imagini indecente de la un bărbat pe internet- radioimpuls.ro

Ce seriale turcești sunt difuzate la Kanal D

În intervalul orar în care va fi difuzată emisiunea Românii au Talent, telespectatorii pot urmări la Kanal D, serialul turcesc „Destăinuiri”.

De asemenea, fanii serialelor turcești pot urmări de lunea până joia, de la ora 20:00, serialul „Totul pentru familia mea”, iar vineri și sâmbătă, de la ora 20:00, serialul „Destăinuiri”, doar la Kanal D.

Acțiunea serialului "Destăinuiri" se desfășoară într-un cabinet psihologic din Istanbul, un loc încărcat de emoție și de destăinuiri, unde vin să-și găsească împăcarea și vindecarea persoane vulnerabile, cu istorii de viață încurcate, marcate de traume, de încercări teribile. Poveștile de viață dramatice sunt inspirate din realitate, în multe dintre acestea se vor putea regăsi cei din fața micilor ecrane.

Manolya (interpretată de Binnur Kaya) este terapeutul șef, o femeie puternică și încrezătoare, respectată de colegi și de clienții cabinetului. Misiunea ei este de a-i ajuta pe cei care îi calcă pragul cabinetului să își deschidă sufletul și să vorbească chiar și despre cele mai traumatizante experiențe și îngrijorătoare gânduri. În afara biroului ei, Manolya este însă o femeie interiorizată, care ascunde multe secrete și propriile-i drame.

Dincolo de poveștile dezvăluite pe canapeaua echipei de terapeuți ai clinicii, se derulează și fragmente din viața acestora. Relațiile dintre ei, dar și cele cu familiile lor fac parte din țesătura de povești care îi vor acapara pe telespectatori.

Poveștile de viață dramatice dezvăluite în clinică vorbesc despre modul în care viitorul este afectat de experință și despre cum comportamentele agresive și abuzive sunt moștenite de-a lungul generațiilor. Și chiar dacă abuzul este interzis prin legi și pedepsit în săli de judecată, rădăcinile răului și lipsa de iubire pot fi îndepărtate cu greu; iar aici intervine calitatea umană şi profesională a terapeuților, dar și dorința de vindecare și de deschidere către celalalt a „pacienților”.