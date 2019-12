Mai exact, cum astăzi Ciprian Mariș are o luptă dificilă în ring, înainte de eveniment a făcut un anunț cât se poate de important.

”Acesta este echipamentul în care voi lupta. După aceea, vreau să îl scot la licitație pentru o fetiță de un an și nouă luni care este diagnosticată cu cancer. Toți banii vor ajunge în contul ei! Hai să ajutăm această fetiță, viața ei depinde de noi”, este anunțul pe care faimosul Ciprian Mariș l-a făcut înainte de lipta pe care o va avea în București.

Mai mult, Cipriam Mariș a început și o campanie cât se poate de vizibilă pe contul său de socializare, una în care spune ce se petrece cu fetița pe care vrea, cu disperare, să o ajute.

”În momentul în care iti doresti sa devii părinte, nu te gândești niciodată ca i se poate intampla ceva rau copilului tau. Esti in stare sa ii dai orice ca sa fie fericit. Viata e nedreaptă si te lovește acolo unde te doare mai tare. Asta s-a întâmplat și cu noi. Putini stiu, dar de curând fetița noastra de 1 an si 9 luni a fost diagnosticata cu Tumoare atipică rabdoida/teratoida, grad IV OMS. Fiind o tumoare rară și foarte agresivă, timpul e important. A fost operată pentru a i se îndepărta tumoarea, dar localizarea ei pe nervul trigemen si dimensiunile ar fi implicat foarte mari riscuri, asa ca s-a tăiat din tumoare doar pentru biopsie. Am început prima cura de chimioterapie, deoarece starea ei de sănătate nu e favorabilă. Facem apel la persoanele care au cunostinte medicale specializate în domeniu sau care au avut de a face cu acest tip de cancer, pentru a ne ajuta cu orice informatie care sa vina in sprijinul fetiței noastre. Orice ajutor e binevenit. Pentru donatii: Hirlea Iulian Grigore

OTP Bank -> IBAN: RO70OTPV201001245584RO01

Revolut -> 0040742738398

Hirlea Flavia

ING Bank -> IBAN: RO29INGB5526999901169874”, este anunțul pe care Ciprian Mariș, implicat în acțiunea caritabilă, îl distribuie cât de mult poate.

Ciprian Mariș nu și-a mai văzut mama! ”Am întâlnit-o cu o lună înainte de plecarea la Exatlon”

Întors în țară, după Exatlon, ”Faimosul” a făcut o dezvăluire în premieră pentru WOWbiz.ro, legată, surprinzător de familia sa! Astfel, din spusele sale, Ciprian Mariș nu și-a mai văzut mama de multă vreme și are mari regrete în acest sens.

”Sunt mai mereu plecat de acasă, datorită cantonamentelor și competițiilor pe care le am în profesia de luptător. În plus, am stat și în alte țări, iar toate aceste lucruri legate m-au determinat să fiu departe de familia mea, pe care însă o iubesc extrem de mult! Ca un exemplu concludent, pe mama nu am mai văzut-o de cinci luni! Este adevărat, ea lucrează în Italia, și am întâlnit-o cu o lună înainte de plecarea la Exatlon! Acum, a venit la Cluj special pentru mine, să fie câteva zile cu mine. Sunt foarte emoționat, fiindcă mi-a fost atât de dor de ea. Este unică pentru mine”, a declarat Ciprian Mariș, în exclusivitate, la ”Ștafeta mixtă cu Alex și Cornelia”, emisiune difuzată săptămânal pe facebook-ul WOWbiz.ro!