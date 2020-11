Ciupi de la Mandinga a recunoscut că a fost îndrăgostit de colega lui de școală, Delia: ”Acum îi recunosc dragostea pe care i-am purtat-o în taină”

Ciupi de la Mandinga [Sursa foto: Instagram]

Ciupi de la Mandinga a fost invitat special al emisiunii ”iUMOR”. Artistul a venit în emisiune cu un roast bine pus la punct în care a mărturisit cât de îndrăgostit a fost de colega lui de școală, Delia.

În cea mai recentă ediție a emisiunii au fost invitați de seamă din showbiz-ului românesc. Printre artiștii care au dat curs invitației de a veni în fața juraților și a spune un ”roast” au fost: Emilia Popescu, Irinel Columbeanu, Cezara Dafinescu, Cristi Iacob, Sebastian Coțofană, Florin Ristei, dar și Ciupi de la Mandinga. Cel din urmă a avut un material dedicat fostei sale colegi de școală, jurata emisiunii, Delia.

Ciupi a fost îndrăgostit de Delia

Ciupi de la Mandinga a fost coleg de școală cu Delia. Însă toboșarul a recunoscut abia acum că a avut sentimente pentru colega lui. Delia nu i-a împărtășit iubirea, dar în schimb i-a fost cea mai bună prietenă.

”Șapte ani am fost colegi la școală. Șapte ani în care am fost îndrăgostit de ea, arăta extraordinar. O duceam acasă în fiecare zi, pe jos, șapte kilometri, până în fața blocului. Dar niciodată ea nu a sunat să vadă dacă am ajuns și eu bine acasă. Și în fiecare zi o ridicam pe umeri să culeagă corcodușe verzi”, a spus Ciupi.

Delia nu și-a dat seama niciodată că prietenul ei ar avea sentimente ascunse pentru ea. Ea îl vedea pe Ciupi ca pe un prieten bun și un ”încasator”, atunci când ea făcea ceva greșit la școală.

”Nu mă așteptam să vină aici. El era un fel de ”încasator”, mereu dădeam vina pe el la școală, pentru că mi se părea că lui i sa tolerează mai multe. Acum este un toboșar bun și are și un copil”, a dezvăluit și Delia, după numărul de roast al fostului ei coleg de școală.

”Diseară îmi vărs toate frustrările din copilărie”

Toboșarul de la Mandiga a spus printr-o postare pe instagram că a venit momentul să recunoască dragostea pe care i-a purtat-o Deliei în taină.

”Diseară îmi vărs toate frustrările din copilărie. Pentru că din 97 până în 2001 am fost colegi de clasa și abia acum îi recunosc dragostea pe care i-am purtat-o în taină .....într-un mod care este specific roastului. Sper din suflet că nu te-ai supărat @delia”, a scris Ciupi pe rețelele de socializare.