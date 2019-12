Clara Bomboe, Director de programe Kanal D, a fost premiata ieri, in cadrul celei de-a patra editii a Galei "Femeilor care daruiesc sanatate", pentru promovarea, in cadrul programelor Kanal D, a unui stil de viata sanatos. Clara Bomboe a subliniat importanta pe care televiziunea o are in echilibrul emotional al telespectatorilor.

, a precizat Clara Bomboe.

In cadrul Galei au mai fost premiate reprezentante ale sexului frumos care au o activitate sustinuta in promovarea sanatatii, atat fizice cat si psihice. Printre premiante s-au numarat Elisabeta Lipa, Andreea Marin si Irina Deleanu.