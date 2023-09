Claudia Shik a vorbit abia acum despre nașterea fiului ei! Fosta concurentă a cerut să fie anesteziată total când și-a adus copilul pe lume: „Mi-a fost puțin teamă”

In articol:

Claudia Shik a ajuns în atenția publicului prin prisma participării sale în cadrul emisiunii matrimoniale moderate de Simona Gherghe. Tânăra a fost îndrăgită și apreciată de români, intrând rapid în sufletele românilor.

De când a ieșit din lumina reflectoarelor, bruneta a continuat să-și țină fanii la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, prin intermediul rețelelor de socializare, împărtășind cu admiratorii atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute, recent, aceasta făcându-le o mare

bucurie celor ce o îndrăgesc, asta pentru că a devenit mămica unui băiețel.

Citește și: Claudia Shik, pe ultima sută de metri cu sarcina, le-a dat o veste nemaipomenită fanilor! Totul are legătura cu relația de cuplu

De asemenea, în urmă cu puțin timp, fosta concurentă a făcut și o serie de declarații despre nașterea băiețelului ei, dezvăluind că și-a adus copilul pe lume printr-o operație de cezariană. În plus, aceasta a mai precizat că a cerut anestezie totală la naștere, însă în cele din urmă i s-a făcut rahianestezie. În prezent, atât Claudia, cât și bebelușul ei sunt foarte bine.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: NEWS ALERT! O nouă lovitură pentru România. Anunțul făcut de Austria- stirileprotv.ro

”Suntem foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu, astăzi am fost de mi-am scos firele pentru că am fost operată cu cezariană. Bebe e foarte bine, gângurește, doarme noaptea, e perfect.(...) Nașterea a fost foarte ok, totul a fost foarte bine, îi mulțumesc doamnei doctore și personalului. Am născut la spital de stat, dar a fost foarte, foarte bine, jos pălăria pentru serviciile oferite. Mi-a fost puțin teamă, am cerut să nasc cu anestezie totală, dar până la urmă am născut cu rahianestezie. Am avut ocazia să-l văd pe bebe, iar apoi să-l vadă tati”, a declarat Claudia Shik, pentru Spynews.ro.

Când va avea loc botezul bebelușului Claudiei Shik

De asemenea, sinceră din fire, Claudia Shik a dezvăluit și numele pe care ea și partenerul său l-au ales pentru nou-născut, respectiv Elyas Andrei.

Citește și: După ce a anunțat că este însărcinată, Claudia Shik a fost cerută de soție! Fosta concurentă radiază de fericire

Citeste si: „Două infracțiuni una peste alta, care se sancționează cu închisoare.” Motivul pentru care Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană se află din nou în proces- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 14 septembrie 2023. Ce sărbătoare mare este azi în Biserica Ortodoxă?- stirilekanald.ro

Citeste si: Primele declarații ale șoferului drogat care a ucis doi tineri în localitatea 2 Mai. Cum își justifică fapta- radioimpuls.ro

Mai mult, tânăra le-a mai făcut o bucurie celor ce o îndrăgesc, oferind câteva detalii și despre botezul fiului ei.

”Îl cheamă Elyas Andrei. Elyas înseamnă trimisul lui Dumnezeu, iar Elias Disney e unul dintre personajele ”favorite”, un personaj puternic, e tatăl lui Walt Disney, un nume puternic pentru un băiat puternic așa cum e băiețelul meu.(...) Botezul îl vom face pe data de 29 octombrie, am pregătit deja totul. Mai avem mici detalii doar, să vedem cu ursitoarele și tortul. Ședința foto deja am pregătit-o, va fi vineri. Va fi o petrecere cu undeva la 200 de persoane, va fi destul de măricică”, a mai precizat Claudia Shik, pentru aceeași sursă.