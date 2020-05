Mirela Vaida, testată pentru COVID-19

Prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida a trecut prin clipe de panică. Aceasta a fost testată pentru coronavirus și le-a povestit fanilor care a fost motivul pentru care a luat această decizie. Totodată, aceasta le-a spus cum a decurs totul, în detaliu.

In articol:

”Uite că am făcut-o și pe asta! Trebuie să recunosc că am ceva emoții, pentru că nu am mai fost până acum să mă testez pentru a vedea dacă, Doamne ferește!, am avut sau am Covid -19. Dar, pentru că am auzit că se deschide acest centru drive-in de testare în București, într-o parcare destul de generoasă în care nu ai contact cu nimeni, nu te dai jos din mașină, dai datele personale doar prin geam și primești prin mail rezultatul în doar câteva ore, m-am gândit că e foarte bine.

Citeste si: Cine este, de fapt, Vulpița? Acum se știe cum a ajuns vedetă

Citeste si: Emanuel Neagu, în Finala Survivor România. Povestea primului finalist

Citeste si: Elena Ionescu, în Finala Survivor România! Cum a ajuns în competiția din Republica Dominicană

Și știti de ce? Pentru că, uite, de 2 luni de zile de când suntem panicați cu atâtea măsuri de urgență și cu atâtea vești rele, nu am apucat să mă testez. Nu am avut nici măcar o zi liberă. În fiecare zi am mers la serviciu, am avut contact cu atâția colegi și cu atâția invitați, am acasă trei copii mici, care sunt foarte vulnerabili, am locuit cu soacra mea, care și ea este în zona de risc ….așa că m-am cam speriat. Ca toată lumea, de altfel! Dar m-am decis ca astăzi, în prima zi în care s-a deschis această clinică drive-in de testare, să vin.

A durat foarte puțin. Lucrurile mi se par foarte sigure și cred eu că paza bună trece primejdia rea. Așa ar trebui să facem cu toții. Chiar dacă suntem persoane fizice sau vorbim la nivel de instituții de stat sau private. (…)”, a declarat Mirela Vaida.

Din fericire, rezultatul a fost negativ.