Codin Maticiuc, motivul uimitor pentru care a decis să nu mai iasă din casă fără bodyguard: „Mie îmi este frică!” Actorul are traume serioase

Codin Maticiuc este unul dintre cei mai îndrăgiți actori și producători din România. El mai este cunoscut și datorită proiectelor de voluntariat în care se implică cu regularitate. De-a lungul timpului a reușit să strângă sume importante de bani pentru a ajuta copiii bolnavi și nu numai.

Codin Maticiuc, în vârstă de 42 de ani, a apărut întotdeauna în spațiul monden, iar până nu demult era considerat drept unul dintre cei mai râvniți burlaci din România. În prezent, actorul trăiește o poveste de dragoste alături de Ana Pandeli, cea care este și mama copiilor lui.

De ce nu iese Codin Maticiuc fără bodyguard?

Recent, în cadrul unui podcast, Codin Maticiuc a explicat de ce a ales să nu mai iasă din casă fără bodyguard. Adevăratul motivul este unul total neașteptat. Se pare că celebrului actor îi este frică de femei. De asemenea, acesta a precizat, mai în glumă, mai în serios, că nu știe cum ar putea să se apere, în cazul în care o femeie decide să îi facă rău.

„Mie în viață îmi este frică de femei, chiar dacă îmi sunt prietene. Dacă vreodată vrea o femeie să îmi facă ceva rău ce îi pot face? Mie îmi este frică. De femei îmi e frică, nu te poți lua de ele, nu te poți certa, nu te poți bate singur. Ce faci atunci? Fugi!”, a mărturisit Codin Maticiuc într-un podcast.

De asemenea, acesta a mai precizat că a trecut prin două întâmplări care și-au pus amprenta asupra sa, de aici și motivul pentru care a decis să nu mai părăsească locuința fără a fi însoțit de un bodyguard.

„Am avut două momente foarte nasoale în viața mea. A fost între viață și moarte.”, a mai adăugat actorul.

Codin Maticiuc a fost implicat în mai multe scandaluri

În trecut, Codin Maticiuc a mai trecut prin astfel de momente. Ba mai mult decât atât, acesta spune că a atras întotdeauna problemele, tocmai de aceea a avut parte și de câteva evenimente mai puțin fericite pe parcursul vieții, însă acum lucrurile s-au schimbat.

„Acum lăsând gluma la o parte, am mâncat bătaie la viața mea. Mi-au plăcut problemele și am mâncat de câteva ori bătaie serios. Nu doar când eram puști și relativ recent am avut o bătaie despre care am și povestit în podcast-ul lui Speak. Eram pe șoseaua Nordului, aveam culmea și un bodyguard, dar erau mai mulți. Eu eram cu un prieten, cu Delia, cu Raluca Lăzăruț, nu mai știu exact. A fost o bătaie cu cuțite, cu sânge, o nenorocire. Era să mor. La propriu, unul a vrut să mă spintece. A fost îngrozitor”, a mărturisit actorul, conform evz.ro.

