Codrin Ștefănescu sare în ajutorul lui Liviu Dragnea! Fostul lider PSD trece prin momente grele: „Nu lāsați un patriot aflat la ananghie!”

Codrin Ștefănescu este printre puținii membri ai PSD-ului care au rămas alături de Liviu Dragnea, după ce a fost condamnat la 3 ani și 6 luni într-un dosar al angajărilor fictive la DGASPC Teleorman. Fostul secretar general-adjunct al PSD-ului a oferit noi detalii despre starea de sănătate a lui Liviu Dragnea.

Potrivit unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Codrin Ștefănescu anunță că fostul lider PSD este la pământ atât fizic, cât și psihic. El a făcut un apel către toți susținătorii acetsuia să îi tirmită o vorbă bună la adresa Penitenciarului din Rahova.

„Am promis cā vā țin la curent! Liviu Dragnea nu se simte bine! Nici cu sānātatea, nici emoțional, nici pshihic! Se simte abandonat, uitat, neglijat! I-am spus asearā, la telefon, cā nu trebuie sā cedeze in fața sistemului! E iubit, așteptat de familie și prieteni, suntem alāturi de el! Am înțeles cā nu e scos la muncā, deși are o hotārâre judecătorească in sensul acesta, nu e tratat pentru problemele de sănătate, nu se aplicā nici o lege in ceea ce-l privește! Abuzurile continuā, nimeni nu ia poziție publicā! Iau eu, dacā colegii din partid sunt lași și se fac cā uitā! Are nevoie de susținere și de o vorbā bunā! Cei care vor sā-i scrie, o pot face la adresa: Liviu Dragnea, Penitenciarul Rahova, Șoseaua Alexandriei nr 154, sector 5, București, cod Postal 51527! Este foarte important pentru el sā-i scrieți! Nu lāsați un patriot aflat la ananghie!”, este mesjaul postat de Codrin Ștefănescu pe pagina sa de Facebook.

Fotografia postată de Codrin Ștefănescu pe pagina sa de Facebook [Sursa foto: Facebook]

Liviu Dragnea, pedepsit de conducerea Penitenciarului Rahova

Liviu Dragnea a fost pedepsit de conducerea Penitenciarului Rahova, după ce a oferit un interviu care nu ar fi fost aprobat în prealabil.

Fostului lider PSD i-a fost interzis să muncească, iar fostul politican a apelat la la un executor judecătoresc pentru a fi trimis din nou la muncă.

„Nu m-am gândit că voi fi sancționat pentru că am avut o conversație online cu altă persoană, conversație care, în viziunea mea, nu a avut caracterul unui interviu acordat unui trust de presă.

Declar faptul că după încheierea conversației online, interlocutoarea mea mi-a comunicat faptul că a înregistrat conversația și că urma să o pună pe Facebook”, a declarat Liviu Dragnea.