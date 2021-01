Decizie definitivă în cazul lui Liviu Dragnea. Ce au hotărât judecătorii

In articol:

Liviu Dragnea a primit permisiunea de a munci în continuare în onchisoare. Decizia este definitivă și a fost luată de judecători, vineri. Judecătoria Sectorului 5 obligă Penitenciarul Rahova, unde este incarcerat Dragnea, să îi permită fostului lider PSD să muncească.

Liviu Dragnea a oferit un interviu pentru Realitatea Tv, fără

a primi acceptul conducerii, fostul lider PSD nu mai avea drept de muncă în închisoare.

”Nu m-am gândit că voi fi sancționat pentru că am avut o conversație online cu altă persoană, conversație care, în viziunea mea, nu a avut caracterul unui interviu acordat unui trust de presă. Declar faptul că după încheierea conversației online, interlocutoarea mea mi-a comunicat faptul că a înregistrat conversația și că urma să o pună pe facebook. În privința acestui aspect nu am avut nicio putere de decizie întrucat din interiorul penitenciarului nu pot avea control asupra a ceea ce se întampla în exteriorul penitenciarului. De 2 luni și jumătate stau închis în cameră 23 de ore pe zi. (…)”,a explicat Liviu Dragnea, la acea vreme.

Ba mai mult decât atât, iubitul Irinei Tănase a explicat în instanță, după sancțiunea pe care o primise, cum au stat de fapt lucrurile.

”Aș vrea să mai spun că în această conversație am fost 3 persoane. Doamna Alexandrescu, eu și partenera mea de viață, Irina Tănase, și ea trecută pe lista de persoane aprobate. Pentru informarea dumneavoastră, partenera mea de viață era acasă, îmbrăcată în pijamale și Anca Alexandrescu era în bucătărie, îmbrăcată lejer. În nicio țară, în niciun trust de presă, nu se fac interviuri în maniera asta. (…) Dreptul la muncă nu poate fi decât suspendat temporar, nu spune că poate fi ridicat. Sunt inginer auto și asta e meseria mea. Am primit foarte multe evidențieri si recompense datorită modului în care am muncit la garaj”,a declarat Dragnea în instanță, în luna august.

Liviu Dragnea[Sursa foto: Facebook]

Decizia luată de Judecătoria Sectorului 5 București

„În temeiul art. 56 Legea nr. 254/2013, admite contestaţia formulată de petentul-condamnat Dragnea Nicolae Liviu împotriva încheierii nr. 1158/2020 a judecătorului de supraveghere a privării de libertate de la Penitenciarul Rahova (dosar nr. 1327/2020), în contradictoriu cu intimatul Penitenciarul Bucureşti-Rahova). Desfiinţează încheierea atacată şi rejudecând: obligă Penitenciarul Rahova de a lua măsurile legale pentru a i se permite petentului să presteze activită?i lucrative cu caracter gospodăresc în cadrul Penitenciarului Rahova. În baza art. 275 al. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, la data de 15.01.2021.”