Codruța a cedat, când a aflat ce s-a întâmplat cu Valentin Sanfira! El a apucat să-i dea un mesaj după accident. Nimeni nu credea că a fost atât de grav: „A alergat pe jos, desculță, a crezut că nu mai sunt în viață”

Vara lui 2023 va rămâne una memorabilă pentru Valentin și Codruța Sanfira. Și asta pentru că la începutul lunii august, artistul a fost implicat într-un grav accident rutier, în Italia.

Era pe scuter când s-a produs nenorocirea, care ar fi putut să îi fie fatală, dacă echipamentul de protecție îi lipsea.

Valentin Sanfira, la un pas de tragedie

Nu a fost așa, dar urmările au fost cât se poate de dure, căci folcloristul s-a lovit puternic la un picior, având nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență.

Însă, până să ajungă pe mâna medicilor italieni, Valentin Sanfira spune că a îndurat chinuri groaznice în fața trecătorilor care nu știau cum să îl ajute. În cele din urmă, însă, au ajuns și medicii de pe ambulanță.

”Nu am făcut accident din cauza mea. Un domn cu o dubiță cu 6 locuri circula cu o viteză extraordinar de mare. Pe partea dreaptă, pe partea mea, eu mergeam spre cazare, erau parcate mașini pe carosabil, nu erau trotuare, jumătate din partea noastră de drum era ocupată de mașini. El a tăiat curba și a venit spre mine, iar eu automat m-am speriat și am tras scuterul un pic dreapta și am atins o oglindă a unei mașini. Scuterul a căzut pe piciorul meu, eu am căzut cu capul prima dată, am avut cască și ăsta a fost norocul meu în povestea asta. Dacă nu aveam cască, în momentul ăsta noi nu mai vorbeam. Am căzut cu capul pe partea dreaptă, iar scuterul mi-a căzut pe picior și șoldul pe asfalt. Efectiv s-a frânt capul femurului, s-a rupt pe loc. Dureri groaznice, în momentul acela de la impact nu simțeam așa tare, au venit niște turiști… a venit și Salvarea într-un final”, a povestit Valentin Sanfira, în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu.

Iar atunci, imediat ce a fost preluat de medici, el spune că a și leșinat din cauza durerii prea mari pe care o simțea.

A apucat, însă, să își anunțe soția că a fost implicat într-un accident rutier. Moment în care, povestește cântărețul, Codruța a avut un șoc.

Se afla la câțiva kilometri distanță de el și, copleșită fiind de griji și teamă, artista a luat-o la fugă spre locul indicat de Valentin.

Desculță și disperată să afle ce se întâmplă cu soțul ei, așa a pornit cântăreața, pe jos, spre partenerul ei de viață, imaginându-și cel mai negru scenariu, că el nu mai este, iar mesajul i-a fost trimis, de fapt, de altcineva pentru a o anunța de tragedie.

”Șocul mare a fost pentru Codruța, pentru că ea nu a știut ce se întâmplă, eu doar am putut să trimit un mesaj pe Whatsapp cu locația și că am făcut accident. Nu au știut dacă eu am trimis mesajul sau altcineva și atunci s-au panicat, Codruța și prietenii cu care am fost. Erau vreo 3 sau 4 km de la cazare, Codruța a alergat pe jos efectiv, desculță, și a crezut că nu mai sunt în viață. A fost un șoc foarte mare pentru ea. Pentru mine au început durerile, băieții de la salvare m-au luat efectiv de piciorul rupt, nu m-au întrebat unde mă doare. Atunci, pentru câteva momente, am leșinat de durere. Și-au dat seama și m-au lăsat jos. (...)”, a mai spus artistul.

Din fericire, Valentin Sanfira nu a pățit nimic care să-i pună viața în pericol, dar situația sa putea oricând să se agraveze.

Și asta pentru că, inițial, se gândise să ceară să fie transferat la un spital din România. Însă, imediat ce a luat legătura cu un medic din țara noastră, care i-a adus în vedere pericolele la care se expune, cântărețul de muzică populară și-a schimbat doleanțele. Astfel a ajuns să fie operat în Italia, contra sumei de 10.000 de euro și abia apoi a revenit în țara noastră.

”Primul nostru instinct a fost să cerem să ne dea o salvare să mă aducă în România, am luat legătura cu un doctor de aici și a spus că sub nicio formă, pentru că este foarte mare distanța și mi se pot întâmpla foarte multe lucruri rele și pot, Doamne ferește, chiar să și mor. Și atunci ne-am retras cererea asta”, a adăugat vedeta.