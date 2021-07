Codruța Filip și Valentin Sanfira nu se căsătoresc nici anul acesta. Cei doi și-au anulat nunta până anul următor

Codruța Filip și Valentin Sanfira au amânat din nou nunta [Sursa foto: Instagram] 14:38, iul 4, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Codruța Filip și Valentin Sanfira au amânat din nou cununia religioasă, programată pentru acest an. Cei doi au mereu parte de dificultăți în ceea ce privește organizarea marelui eveniment. Artiștii au luat hotărârea ca anul viitor să pășească în fața altarului.

Cântăreții au mărturisit că situația pandemică actuală îi împiedică să aibă nunta visurilor lor.

Cum fiecare detaliu trebuie să fie perfect în ziua cea mare, Codruța Filip și viitorul ei șot au decis să mai aștepte și să pună toate lucrurile la punct pentru fericitul eveniment de anul viitor.

Marea petrecere care se anunță va avea peste 300 de invitați

Viitorii soți au declarat că sunt așteptați aproximativ 300 de invitați la nunta de anul viitor. Restricțiile din această vară nu le-ar fi permis mirilor să îi cheme pe toți cei pe care îi doreau aproape.

„ Vineri pe 2 iulie trebuia să avem si noi cununia religioasă. Am amânat-o pentru anul viitor pentru 15 octombrie pentru că încă sunt restricții și n-am vrut să riscăm cumva, să luăm vreo amendă sau să se termine petrecerea mai devreme decât ar fi trebuit. Aveam în jur de 300 de invitați, adică era o nuntă măricică, nu exagerat de mare, dar o nuntă măricică și dat fiind faptul că la cununia civilă ni s-a permis să avem doar 50, am avut umpic peste 50, cam în jur de 70, dar am respectat regulile și nu ne-am permis să invităm toți prietenii, toate rudele și așa mai departe .”

Codruța Filip a mărturisit că este puțin tristă că nici anul acesta nu va îmbrăca rochia de mireasă, dar așteaptă cu nerăbdare anul viitor. Tot ea a mai declarat că după nuntă își dorește și un copilaș, de preferat un băiețel, pe care să îl numească Filip.