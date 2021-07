Zanni și Sebastian Chitoșcă, invitați la nunta Elenei Marin, după Survivor?! Gestul superb al faimoasei față de cei mai mari contestatari ai ei! Dezvăluiri exclusive

Elena Marin și Zanni au avut o relație complicată 12:34, iul 4, 2021 Autor: Radu Constantin

Elena Marin speră să câștige marele premiu de la Survivor pentru a avea parte de cea mai frumoasă nuntă la care plănuiește să invite mai mulți colegi și chiar adversari pe care i-a cunoscut în Republica Dominicană.

Lista invitaților la nunta Elenei e încă deschisă

Evenimentul va avea loc până la finalul acestui an.

Jador, Cătălin Moroșanu, Andreea Antonescu, Maria Chițu sau Ștefan Ciuculescu sunt doar câțiva dintre cei care își vor face loc pe listele de invitați de la cel mai tare eveniment al anului, de unde, evident, nu vor lipsi Andreea Bălan și Petrișor Rouge, colegii Elenei. Nașii cuplului Elena-Andrei vor fi Mihai Morar și soția lui.

Elena Marin, pe vremea când era iubită de toată echipa faimoșilor

Totuși, lista cu invitați ar putea să-i includă și pe cei mai mari contestatari ai Elenei de la Survivor: Zanni și Sebastian Chitoșcă. Conform dezvăluirilor făcute sub protecția anonimatului de un fost coleg al Elenei din echipa Faimoșilor pentru WOWbiz.ro, aceasta este dispusă să treacă peste momentele extrem de grele pe care le-a trăit în junglă alături de acestea și să le ofere acestora o invitație la cea mai frumoasă zi din viața ei.

Rămâne de văzut dacă aceștia vor fi prezenți la evenimentul care se anunță deja unul de amploare.

Elena și Andrei vor să facă nunta cel târziu la toamnă

Elena Marin și iubitul ei, Andrei, se iubesc din 2018 iar tânărul a făcut deja marele pas, cerând-o pe Faimoasă în căsătorie. Nunta ar fi trebuit să aibă loc în 2020, însă aceasta fost amânată din cauza pandemiei.

”Suntem împreună din 21 octombrie 2018, suntem logodiți de un an și jumătate și plănuiam să ne căsătorim Dar, a venit pandemia, acum e Survivor… Eu sper să ne luăm anul acesta, dar contează și când vine. Dacă vine atunci când trebuie, la final, va fi mai complicat pentru că vrem o nuntă pe căldură și ne rămâne puțin timp de organizare.

Mihai Morar va fi nașul Elenei Marin

Eu am curtat-o pe Elena Marin vreo 4 ani, am fost ambițios, dar nu insistent. Atențiile mele erau răruțe și discrete. La un moment dat, după ce am început relația, Elena a primit un reminder pe Facebook…

Cu 4 ani în urmă își postase o poză în care avea un trandafir la mânerul portierei mașinii. Era trandafirul pus de mine și abia atunci și-a dat seama că eu eram. Momentul a fost unul special”, a povestit iubitul Elenei Marin.

Elena și Andrei, moment dificil înainte de plecarea la Survivor

Elena Marin e așteptată de logodnicul ei, Andrei

Cei doi au trecut printr-un moment dificil, înainte de plecarea Elenei la Survivor, atunci când între ei a avut loc o ceartă, iar Andrei i-a spus logodnicei sale că nu o mai așteaptă și că vrea să-și vadă de viața lui. Până la urmă, s-a dovedit că au fost doar niște vorbe spuse la nervi iar tânărul a anunțat că abia așteaptă s-o strângă în brațe pe Elena.