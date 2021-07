Concurenții Survivor România 2021 s-au întors din Republica Dominicană. Declarații exclusive direct din aeroport: „Este inimaginabil ce se întâmplă” VIDEO

Marius Craciun, Andrei si Zanni [Sursa foto: Captură YouTube] 23:44, iul 12, 2021 Autor: Cristina Ionela

Mai mulți foști concurenți ai competiției fenomen Survivor România 2021 au mers în Republica Dominicană pentru a-și susține favoritul. Majoritatea războinicilor și a faimoșilor au zburat imediat spre Dominicană, acolo unde au fost prezenți în Marea Finală a celui mai iubit reality-show din România.

Alin Sălăjean, Sorin, Sindy, Mellina, Marilena, Maria, Starlin și alții au mers pentru a le fi alături lui Marius Crăciun și lui Andrei. La fel a fost și-n cazul Faimoșilor, care l-au susținut necondiționat pe Zannidache, cel care a și câștigat mare premiu al emisiunii și și-a adjudecat trofeul concursului.

După Marea Finală, aproape toți foștii concurenți, din cel de-al doilea sezon Survivor România, s-au distrat pe cinste împreună și au uitat de toate certurile și rivalitățile. După ce s-au odihnit bine, aceștia au plecat spre România, unde au ajuns în urmă cu câteva momente. Cel mai emoționant moment va fi poate pentru cei care nu și-au văzut familiile după aproape șapte luni de competiție, aceștia fiind Zanni, Elena Marin, Albert Oprea, veteranii show-ului.

Câțiva războinici, primele declarații după ce au ajuns în România

Războinicii și Faimoșii au ajuns, astăzi, în România, după un zbor lung tocmai din Republica Dominicană. Au fost așteptați la aeroport de un alai de oameni, care i-au primit așa cum se cuvine.

Albert: Sunt emotionat pana la lacrimi. Nu ma asteptam la asa ceva.

Maria: Ma simt foarte incarcata emotional, ma asteptam sa fie oameni, dar nu atat de multi. Sunt mandra de mine. Sunt foarte emotionata pentru ca nu mi-am vazut fratii de foarte mult timp. Ma simt ca o vedeta, desi ma simt ca un om normal, cum am fost pana acum.

Sindy: Sunt tare obosita, a fost obositor drumul, dar ma bucur ca am fost cu totii impreuna, din nou. Mi-am adus aminte de toate momentele frumoase pe care le-am trait. M-am distrat foarte mult. In avion nu ne-am distrat la fel de mult ca atunci cand ne-am dus pentru ca era multa lume si eram obositi.

Alin: Tara Romaneasca a dovedit inca o data ca sunt peste medie din punct de vedere al IQ-ului.

Starlin îl consideră câștigător pe Andrei, primul concurent care s-a calificat în Marea Finală și care a luptat până la capăt.

Starlin: Sunt o persoana care de obicei nu are emotii, dar azi am simtit emotii, cum toata lumea ni se adreseaza in aeroport, poze, autografe, si mai ales intr-o tara care nu este a mea. Cand am venit eu nu am zis nimic, voiam sa fiu cu familia, dar acum este toata lumea aici. Am fost intotdeauna cu Andrei, sunt cu Andrei, consider ca merita sa castige. Am vorbit cu el, aici nu castiga cine e mai bun sportiv, castiga cine a facut cea mai mare conexiune cu publicul. I-am spus inainte ca indiferent ce se intampla pentru mine el este castigatorul. Pentru mine si pentru mii, milioane de romani el este campionul adevarat. Consider ca a dat dovada de maturitate, chiar daca e unul dintre cei mai mici din competitie. Este un campion adevarat.

Sorin: La atata lume nu ma asteptam, a fost ceva foarte misto, sunt emotionat.

Marius Crăciun ne-a dezvăluit că s-a bucurat de toată experiența Survivor România, chiar dacă în ultima zi de competiție nu a dat tot ce a avut mai bun. Totuși, războinicul se aștepta ca Zannidache să fie cel care va câștiga competiția.

Marius: Am fost foarte aproape. Daca in ultimele doua zile m-am salvat, in ultima mea zi nu a fost asa. Nu am avut cea mai indemanare la partea de final, dar m-am bucurat de toata experienta. Pe parcursul emisiunii mi-am dorit sa ajung in finala si sa castig, dar stiam ca totul tine de public si nu am fost cel mai vocal, acesta nu a fost un punct forte. Ma asteptam sa castige Zanni pe partea de voturi, dar si merita foarte mult. A tras foarte mult, a fost printre cei mai buni. Consider ca am fost toti foarte buni, dar Zanni are ceva in plus. Am plecat de la Survivor cu o prietenie de milioane, o prietenie cu Andrei care face toti banii. Tot ce am trait acolo a fost o acumulare de experienta si m-a transformat ca om. Raman prieten cu toata lumea. Ce s-a intamplat la Survivor ramane acolo, abia astept sa ma intalnesc cu toti.

Faimoșii, prezenți și ei la ”datorie”

Elena Marin ne-a mărturisit că se simte foarte emoționantă după ce a văzut cât de multă lume a venit la aeroport, pentru a-i felicita pe toți cei care au participat la Survivor România 2021. Faimoasa a dezvăluit pentru WOWbiz.ro faptul că a venit de la Survivor drept o altă Elena, după ce a învățat în emisiune foarte multe lucruri. Acum se consideră o persoană puternică și foarte susținută.

Elena Marin: Parcă nu realizez, sunt ca intr-un vis. Am fost foarte emotionata, am pielea de gaina si nu stiu ce se intampla. Am trait mai bine de jumatate de an cu niste emotii, dar acum lucrurile s-au schimbat. Nici nu imi imaginam cand am plecat de acolo ca va fi asemena isterie. Mi s-a spus ca o sa fie isterie, dar este inimaginabil ce se intampla. Nu m-as fi gandit niciodata. Abia acu incep sa constientizez si sa realizez. Sunt o alta Elena, am invatat foarte multe lucruri, sunt mai puternica si vreau sa tin aparte toti oamenii care m-au sustinut. Cu asta ramai, cu sustinerea oamenilor si cu toate lucrurile pe care le-ai invatat.

Cât despre Zanni, faimosul a fost primit cu brațele deschise de cei de la Golden Boy Society, mai exact echipa lui Alex Velea. Aceștia l-au felicitat, l-au strâns în brațe și l-au ”aruncat” în aer de bucurie.

Zanni: Sunt prea agitat, m-au navalit, m-au rupt in doua.