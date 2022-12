Connect-R a ajuns la epuizare. Artistul a fost nevoit să apeleze la ajutorul medicilor, din cauza problemelor de sănătate: "Unul dintre cei mai grei ani ai mei"

In articol:

Revenirea pe scenă, după pandemie, și-a spus cuvântul în cazul lui Connect-R. După o perioadă încărcată, în care a avut de onorat multe evenimente, artistul a ajuns să se confrunte cu probleme de sănătate.

Citește și: Connect-R și-a lăsat viața în mâinile lui Dumnezeu și vine acum cu un sfat pentru fanii săi. Ce îi îndeamnă artistul pe internauți: ”Nu poți să-ți pui fericirea în așa ceva”

Connect-R a ajuns pe mâinile medicilor, din cauza problemelor la rinichi

Sfârșitul pandemiei a reprezentat pentru Connect-R, dar și pentru colegii lui de breaslă, cel mai așteptat moment. Cântărețul s-a bucurat de revenirea pe scenă și de întâlnirea cu publicul, dar munca în exces a început să-și pună amprenta asupra stării lui de sănătate.

Citeste si: „Are un cheag la inimă.” Mama lui Leo de la Strehaia, rugăciuni pentru fiul ei care a suferit un AVC- kfetele.ro

Citeste si: Viorica de la Clejani a răbufnit în prima zi de Crăciun! A luat toporul și a distrus tot. Ce s-a întâmplat în casa artistei- bzi.ro

Citește și: Connect-R a rămas fără cuvinte atunci când a auzit ce își dorește fiica lui de Crăciun! E incredibil ce i-a cerut Maya Moșului: „Dumnezeule”

Connect-R mărturisește că ultimul an nu a fost deloc ușor pentru el, și asta pentru că oboseala acumulată i-a cauzat probleme serioase la rinichi: "A fost poate unul dintre cei mai grei ani ai mei. Am muncit foarte mult. Din cauza concertelor foarte multe, am avut și ceva probleme de sănătate. Mai precis, probleme cu rinichiul drept. Înainte de pandemie, s-au amânat multe joburi și odată cu revenirea la libertate s-au cumulat concertele(...). Acum sunt bine.", a povestit Connect-R, pentru impact.ro.

Connect-R [Sursa foto: Instagram]

Connect-R își lansează fiica în muzică

Chiar dacă a întâmpinat unele probleme din cauza suprasolicitării în plan profesional, Connect-R mărturisește că nu are de gând să ia o pauză de la muzică. Artistul are planuri mari pentru 2023, mai ales că fiica lui, Maya, se pregătește să își lanseze prima ei piesă: "Am foarte multe proiecte pentru anul 2023. Lansez un album nou, se lansează o piesă de-a Mayei. Dar nu putem da prea multe din casă. Cu siguranță vom cânta și amândoi (n.r. el cu Maya). Maya e poate chiar mai talentată decât noi, la pian are rezultate extraordinare.", a mai spus Connect-R, pentru sursa citată.

Connect-R și fiica lui [Sursa foto: Instagram]