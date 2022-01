Constantin Enceanu, adevărul despre relația cu Petrică Mîțu Stoian! Dezvăluiri, la două luni de la moartea artistului: „Mi-au plăcut prea mult femeile, ca să trec la bărbați. Cu asta am spus tot”

In articol:

Constantin Enceanu a făcut dezvăluiri inedite despre viața lui personală, relațiile amoroase pe care le-a avut, dar și despre prietenia foarte bună cu Petrică Mîțu Stoian. La două luni de la moartea lui Mîțu Stoian, Enceanu a spus lucrurilor pe nume, așa cum nimeni nu se aștepta.

Artistul oltean a explicat faptul că îi lipsește bunul său prieten, Mîțu Stoian, și că regretă că relația foarte strânsă dintre ei doi a dat naștere, de-a lungul timpului, la bârfe ce nu-și aveau rostul.

Cântărețul din Vișina, județul Olt, a povestit cu lux de amănunte prima lui iubire, din tinerețe. „Armata te face bărbat. Aici, la Turnu Măgurele, în armată, am cunoscut o fată. A fost prima mea dragoste. Era șatenă. Eram cu un camarad de-al meu, iar comandantul de pluton avea un apartament în Turnu Măgurele. Ne-a trimis să îi zugrăvim casa. Dincolo de stradă era un cămin de elevi, de fete. Noi, pe acolo… De pe geam, am tot vorbit cu ele, le-am chemat la film, era jos un cinematograf.

Le-am invitat la film pe fete, am văzut ‘O floare și doi grădinari’. Toată lumea plângea pe acolo, noi de chicoteam și ne pupam în spate, pe ultimul rând, de se uita lumea la noi”, a mărturisit Constantin Enceanu pentru Fanatik. Povestea lor de iubire s-a sfârșit în câteva luni. ” Dar nu a fost să fie, după ce m-am eliberat, ne-am despărțit. Lavinia, că așa o chema, a rămas acolo”, a mai spus artistul.

Enceanu susține că el nu a fost un Don Juan, genul de bărbat care să umble din floare-n floare: ”Eu nu am fost un Don Juan, nu mi-a plăcut… Nu am fost genul de om care să umble din floare-n floare. Eu când am avut o relație, am ținut foarte mult la ea. Sunt mai conservator din fire. Drept dovadă, am 37 de ani de căsnicie și nu mi-am înșelat niciodată nevasta”.

Constantin Enceanu recunoaște că au existat multe tentații de-a lungul timpului, însă nu le-a băgat în seamă. ”În meseria mea, chiar este greu, tentațiile sunt foarte multe. Am întâlnit femei care mi-au spus, în față, că nu plec de lângă ele până nu mă au. Le-am zis clar că sunt nebune și de fiecare dată am scăpat. Mi-am respectat, în primul rând soția, pentru că este o femeie cu adevărat extraordinară. La începuturile noastre nici ea nu prea avea încredere în mine. Îi spuneau vecinele că m-au văzut la televizor cu una, cu alta, că puneam mâna pe ele, că râdeam cu ele. Ele nu știau că așa era jocul scenic, că jucam teatru”, povestește Constantin Enceanu, pentru sursa citată mai sus.

Constantin Enceanu, despre relația strânsă dintre el și Petrică Mîțu Stoian

Interpretul de muzică populară a ținut să spună că în urma relației de prietenie, foarte strânsp de altfel, pe care o avea cu regretatul Mîțu Stoian, au ieșit multe bârfe de-a lungul timpului. ” E greu să spun cum e fără el (De Sărbătorile de Iarnă, n. red.) L-am iubit ca frate, ca prieten. Să știi, nu mă dau înapoi să vorbesc că ne-au ieșit vorbe, dar noi eram ca frații. Tată, încă o dată o spun: Mi-au plăcut prea mult femeile ca să trec la bărbați. Iar cu asta am spus tot”, a mai spus Constantin Enceanu, pentru Fanatik.

