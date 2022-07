Constantin Enceanu nu poate accepta nici acum moartea prietenului Petrică Mîțu Stoian: ”Îmi este foarte greu”. La ce gest a apelat, de dor, artistul: „Nu mi-a răspuns nimeni”

In articol:

Petrică Mîțu Stoian s-a stins subit din viață pe data de 6 noiembrie 2021, lăsând în urma sa multă durere, mai ales în rândul celor apropiați.

În urma infecției cu COVID-19, regretatul interpret de muzică populară a urmat un tratament de recuperare, însă, din nefericire, în timpul acestuia a decedat.

Citeste si: Fiul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian rupe tăcerea despre Niculina Stoican! Ce relație are, de fapt, cu interpreta de muzică populară: "Sunt niște lucruri mai delicate"

Constantin Enceanu nu poate accepta nici acum moartea prietenului Petrică Mîțu Stoian [Sursa foto: Facebook]

Constantin Enceanu, îndoliat și acum după moartea lui Mîțu

În urma sa, fanii, familia și colegii de breaslă, care i-au devenit prieteni buni, nu au putut accepta trecerea în neființă. Constantin Enceanu fiind unul dintre cei mai afectați folcloriști de pe urma decesului lui Mîțu.

Citeste si: Divorțul anului în showbiz! Cei doi au împreună trei copii și și-au spus adio după 20 de ani!- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Cântărețul spune că atât de greu îi este să se gândească la faptul că fratele său, așa cum îl numea el, nu mai este printre noi, încât nici nu poate trece prea des pe la mormântul acestuia. Mai ales că, în ultima perioadă, regretatul cântăreț nu i s-a mai arătat nici în vis.

„Nu am mai fost recent la el la cimitir, pentru că îmi este foarte greu să îl văd acolo, nu pot. Am fost doar de trei ori de atunci, de când s-a întâmplat. Am mesajele de la el în telefon și numărul lui, le țin acolo... Nu l-am mai visat de mult, decât atunci, la câteva săptămâni după ce s-a dus”, a mărturisit Constantin Enceanu, notează Click.

Și tot de dor și drag față de cel alături de care a urmat pe nenumărate scene din țară și de peste hotare, în urmă cu ceva timp, de onomastica celui răposat

, Constantin Enceanu a făcut un gest uluitor.

Cântărețul spune astfel că, deși Petrică Mîțu Stoian nu mai este printre noi de luni bune, el nu se poate dezice de prietenia ce i-a legat.

Motiv pentru care și acum, în telefonul lui Enceanu se găsește numărul lui Mîțu, dar și mesajele de la acesta.

Citeste si: Momentul care încă o macină pe Mariana Ionescu Căpitănescu! Ultima întâlnire cu Petrică Mîțu Stoian nu îi dă pace: „Să rămână pentru posteritate”| EXCLUSIV

Astfel, de Sfinții Petru și Pavel, Constantin Enceanu și-a dorit să-l mai audă o dată pe prietenul său, dar acest lucru nu a mai fost posibil.

”Am vrut să-ți spun la prima oră a zilei, un sincer, LA MULȚI ANI, prieten drag, dar la telefonul tău nu mi-a răspuns nimeni! Mă rog la Dumnezeu să aibă grijă de tine, cum știe mai bine!”, a scris Constantin Enceanu pe Facebook, în dreptul unei imagini cu cel care azi nu mai este printre noi.