„Copilul meu nu mai vine înapoi” Mesajul sfâșietor al mamei lui Cosmin, băiatul de 11 ani ucis pe o trecere de pietoni din Petroșani! Ce i-a transmis șoferului care i-a omorât fiul

Toată țara este emoționată după ce a aflat de tragedia care s-a abătut asupra unei familii din Petroșani. Cosmin Popan, un băiat în vârstă de doar 11 ani, și-a pierdut viața după ce a fost lovit cu putere de un șofer.

Acum, mama celui mic a spus câteva cuvinte pline de durere după ce a aflat de tragedia care i-a răpit copilul.

Mama copilului este dărâmată din cauza pierderii băiețelului ei. [Sursa foto: Captură foto]

Mama lui Cosmin, răpusă de durere după ce fiul ei a pierit

Totul s-a petrecut în noaptea zilei de miercuri, când un șofer beat a intrat cu putere într-un grup de copii, care circulau regulamentar.

Din nefericire, pentru Cosmin medicii nu au mai putut face nimic, așa că acesta a fost declarat decedat. Mama băiatului trece prin clipe de coșmar, și îl consideră vinovat pentru moartea fiului ei exclusiv pe șoferul care a băut înainte de a se urca la volan.

Îndurerată, femeia i-a transmis un mesaj tăios băiatului de 19 ani care a cauzat accidentul. Aceasta a scris pe Facebook un mesaj scurt, dar plin de durere.

„Nenorocitule, meriţi să mori. Copilul meu nu mai vine înapoi”, este replica pe care i-a dat-o mama copilului din Petroșani celui care i-a luat viața, notează antena3.ro.

Mama micuțului nu este singura care a reacționat după ce viața lui Cosmin a fost luată. Reprezentanții clubului sportiv pe care acesta îl frecventa au transmis condoleanțe familiei îndoliate și și-au exprimat dorința ca șoferul vinovat să fie aspru pedepsit pentru ceea ce a făcut.

„Cu greu ne găsim cuvintele, după tragedia petrecută aseară în apropierea stadionului „Petre Libardi", unde în jurul orei 22:00 un autoturism a acroșat pe trecerea de pietoni 7 copii, care veneau de la serbarea de sfârșit de an organizata de către JIUL PETROŞANI & ŞCOALA DE FOTBAL "DAMIAN MILITARU". Din cei șapte micuți fotbaliști care jucau sub culorile alb-negre ale clubului nostru, din păcate, unul dintre ei a decedat astăzi la spitalul municipal Petroșani, iar alți trei sunt în stare gravă la Timișoara. Avem un dispreț uriaș pentru șoferul în vârstă de 19 ani care a produs tragedia, el nefiind posesorul unui carnet de conducere, dar și sub influența alcoolului, a fugit de la locul accidentului, fiind prins la câțiva kilometri de unde s-a întâmplat nenorocirea. Sperăm din inimă că acest individ să fie cât mai aspru pedepsit de autoritățile din Petroșani. Facem un apel către toți urmăritorii paginii și nu numai: Nu doar în perioada sărbătorilor, ci în fiecare zi, păstrați-vă mintea trează și apelați la coerență, pentru că poate salva vieți! Odihnește-te în pace, Cosmin Popan! Condoleanțe familiei! În același timp vrem să le transmitem un gând bun celorlalte familii încercate greu în acest moment, și multa sănătate juniorilor pe care îi așteptăm să se facă bine și să revină cat mai curând pe gazon”, au transmis reprezentanții echipei Jiul Petroșani, în mediul online.

