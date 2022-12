Corina Bud a recunoscut că există un nou bărbat în viața ei, după 6 ani de la divorț! „Toți cei din jurul meu mă încarcă cu energie bună”

In articol:

După 6 ani de divorțul de Nelu Bud, Corina Bud simte din nou dragostea. Artista a recunoscut că are un nou iubit cu care se simte bine și o încarcă de energie bună.

Corina Bud, un nou iubit, după 6 ani de la divorț

Cântăreața a făcut senzație cu ținuta sa de la cel mai recent eveniment de la Palatul Parlamentului. Aceasta a mărturisit că este propriul ei stilist și își mai modifică piesele vestimentare pentru a le purta de mai multe ori. De asemenea, artista a dezvăluit ce se află în poșeta ei de zi cu zi.

Artista are o viață foarte activă și îi place să trăiască momentul din plin. Despre anul 2022, Corina Bud a spus că a fost un an plin în care a călătorit și s-a distrat. De asemenea, de la anul 2022 și-a dorit să fie sănătoasă ea și toți cei din jurul său. Mai mult decât atât, cântăreața pregătește multe hit-uri și melodii pentru anul ce urmează. Tocmai ce a lansat hit-ul „Vinovat”, care a câștigat deja popularitate.

Piesa a fost dedicată tuturor celor care îi oferă o stare de bine, dar și bărbatului cu care formează o relație.

„ Toți cei din jurul meu care mă încarcă cu energie bună și da, dacă voiai să afli, și iubitul meu.”, a mărturisit Corina Bud, pentru Revista VIVA!.

Corina Bud, despre obiectele care se află în geanta ei

Pentru evenimentele la care este invitată, Corina Bud alege să poarte în poșetă doar telefonul și un gloss, însă pentru geanta de zi cu zi, lucrurile se schimbă.

„ Eu am la mine întotdeauna un gloss de buze, un strugurel, care-ți hidratează buzele, șervețele uscate, șervețele umede, gumă de mestecat, ceva de durere de cap… Ne este de folos, mai ales în seara asta dacă bem ceva. Deși, eu beau foarte rar și foarte puțin. Dar, întotdeauna am ceva la mine pentru durere de cap. Uneori mai cer prietenii, uneori am eu nevoie. Mai am căștile la care ascult muzică, telefonul, lucruri de care avem nevoie noi, femeile.”, a mai spus Corina Bud.