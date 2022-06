Corina Chiriac, cum reușește să facă față singurătății. Artista nu și-a refăcut viața după divorțul de fostul soț

In articol:

Corina Chriac se poate mândri cu o carieră de zeci de ani în industria muzicală, dar și cu o viață personală cel puțin interesantă, care, în cea mai mare parte, a ales să o țină departe de ochii curioșilor. Acum, aflată la o vârstă înaintată, artista poate privi retrospectiv și poate trage concluziile de care are nevoie pentru a putea înțelege cum a decurs viața sa.

Invitată în cadrul unui podcast, Corina Chiriac a abordat mai mute subiecte, printre care și cel legat de singurătate și despre cum reușește să facă față acestei etape din viața sa, când este nevoită să trăiască de una singură.

Corina Chiriac are 72 de ani și poate fi considerată una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară din ultimii zeci de ani. Acum, la o vârstă onorabilă, cântăreața trăiește singură, iar asta după ce a decis să nu mai ajungă în fața altarului cu niciun bărbat după Virgil Anastasiu, cu care a fost căsătorită până în anul 1997.

Corina Chiriac, despre cum s-a adaptat cu singurătate

În ciuda faptului că trăiește singură, Corina Chiriac face față cu succes acestei situații. Mai mult decât atât, artista recunoaște că îi priește destul de bine, neavând motive pentru care să se plângă din acest punct de vedere.

Are o mulțime de activități care-i ocupă timpul, mărturisind chiar că se bucură și de momentele de singurătate.

„Mă simt bine singură, pentru că am foarte multe preocupări. Mă bucur de prieteni, dar mă bucur și de momentele de singurătate. Sunt un om activ, gândesc pozitiv. Am gândit întotdeauna. M-am gândit la bine. Destul de ordonată, destul de gospodină. Hai, cu ce mă mai laud?!”, a declarat artista în podcastul lui Damian Drăghici.

Corina Chiriac este foarte ocupată, declarându-se un om norocos, pentru că are aproape mai mulți prieteni foarte dragi ei cu care își împarte viața.

„Vreo câțiva ani. A fost greu...Tata a plecat în '94 dincolo (pe lumea cealaltă n.r) Mama a suferit și ea până a plecat. Am făcut o operație mare. Pe urmă bietul Virgil a avut și el niște probleme în continuare. A fost o perioadă lungă. În povestea fiecăruia există niște ani foarte grei, care ne sunt dați ca lecție. Ce a fost greu, a trecut, am învins și am ieșit cu ajutorul lui Dumnezeu. Cel mai mult m-a ajutat (credința n.r)”, a mai spus Corina Chiriac pentru aceeași sursă menționată anterior.