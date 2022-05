Cornel Pasat, părere sinceră despre Oana Roman, fosta sa iubită. Cei doi au format un cuplu vreme de 7 ani: „Are un șarm aparte”

In articol:

Cornel Pasat și Oana Roman au avut o relație vreme de 7 ani, însă cei doi și-au spus adio în urmă cu 15 ani. Motivul despărțirii lor a fost infidelitatea bărbatului, Oana Roman fiind cea care a decis să pună capăt relației.

Chiar dacă au trecut 15 ani de când s-au despărțit, Cornel Pasat nu se sfiește să vorbească despre fosta lui iubiă, așa că, la insistențele fanilor, acesta a caracterizat-o în câteva cuvinte pe cea alături de care și-a trăit 7 ani din viață.

Cornel Pasat, părere despre Oana Roman

Cornel Pasat a vorbit despre fosta sa iubită, enumerând câteva dintre defectele pe care crede că le are Oana Roman. Este de părere că fosta sa parteneră este destul de încăpățânată, dar poate fi și atrăgătoare atunci când își dorește acest lucru.

„Berbec. Încăpățânat, autoritar. Face doar ce vrea. Aroganță. Sinceritatea, defect. Sufletistă, cultă și educată. Are un șarm al ei aparte. Când vrea ea, are un vino-ncoa foarte plăcut”, a spus Cornel Păsat.

Cornel Pasat și Oana Roman și-au început relația în anul 2000, însă 7 ani mai târziu cei doi și-au spus adio.

Când credeau că totul le merge bine în plan personal, vrând să meargă și în fața altarului, viața le-a dat planurile peste cap după ce dansatorul a înșelat-o pe fiica lui Petre Roman cu o prietenă comună pe nume Bianca.

Cornel Pasat și Oana Roman [Sursa foto: Instagram]

Oana Roman și Cornel Pasat urmau să devină părinți

La un moment dat, Oana Roman a dezvăluit că ar fi trebuit să-l facă tată pe Cornel Pasat, însă la acea vreme a decis că nu își dorește acest copil pentru că nu era realizată în plan profesional, decizie pe care mai târziu a regretat-o.

„El m-a iubit mai mult decât am putut eu să-l iubesc. Eu am fost rațiunea de a trăi pentru Cornel Păsat. Am făcut o greșeală imensă când am făcut avort. Nu îmi doream copilul până nu aveam o carieră, o casă”, a declarat Oana Roman.