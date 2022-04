Oana Roman, decizie radicală în pragul vârstei de 46 de ani: ”Am început să văd adevărata fața a multora”. Ce va face vedeta de ziua sa

In articol:

Oana Roman este o figură publică cunoscută celor din fața micilor ecrane sau internauțiunilor de zeci de ani. Vedeta face parte din lumea mondenă de foarte mult timp, astfel că cercul de oameni în care se învârte este destul de mare și foarte diferit.

Așa cum îi stă bine oricărei vedete, foarte mult timp, partenera de viață a lui Marius Elisei și-a aniversat ziua de naștere în lumina reflectoarelor, fiind înconjurată de foarte multe nume celebre, prieteni, colaboratori și cunoștințe.

Oana Roman: „Invitam mulți oameni care nu dădeau doi bani pe aniversarea mea”

Însă, acum, cu ocazia aniversării a 46 de ani, vârsta pe care o va împlini în ziua de 13 aprilie, Oana Roman a făcut un anunț surprinzător. Conform spuselor sale, anul acesta va fi diferit. Petrecerile fastuoase de până acum, cu mâncare pe alese, băuturi fine, artiști celebri și zeci de invitați nu vor mai exista.

Dacă până acum făcuse o tradiție pentru a celebra ziua în care s-a născut, în 2022, Oana Roman spune că vrea ca ea să fie pe

primul loc și să nu mai dea importanță cantității, ci calității celor care o înconjoară.

Fiica lui Petre Roman declară că viața a învățat-o să fie mai egoistă, să se bucure de tot ce are, să trăiască în prezent, dar i-a și arătat cine contează cu adevărat pentru ea și pentru cine este ea cu adevărat importantă.

Astfel, cei care cândva petreceau alături de ea doar pentru a mai bifa un eveniment, nu că le-ar fi păsat de aniversarea sa, spune Oana, anul acesta vor fi tăiați de

pe lista de invitați. Peste doar două zile, Oana Roman va organiza, cel mai probabil, o mică petrecere la care va invita familia și doar numărul mic de prieteni care i-au dovedit că îi sunt cu adevărat aproape.

”Sunt momente în care râd cu tot sufletul. Am învățat să fiu recunoscătoare pentru tot! Și bune și rele și mai ales pentru cele bune care vor veni. De ziua mea am hotărât să-mi fac mie bucurii și să petrec doar cu ai mei pentru că sunt prea puțini cei cu care aș vrea să fiu de ziua mea. Mulți ani făceam petreceri la care invitam mulți oameni care nu dădeau doi bani pe aniversarea mea. Am învățat să fiu egoistă și am început să văd adevărata față a multora. Am hotărât să-mi fac singură bucurii”, a scris Oana Roman pe Instagram.