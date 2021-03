Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu, relație complicată! Ce se întâmpla între ei înainte decesului artistei

In articol:

Căsătoriți în 2014, după trei decenii de relație, Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu, au decis, anul trecut, să ia o pauză, toamna trecută. De atunci însă, cei doi și-au mai dat câteva șanse, reciproc, și s-au tot certat și împăcat.

La sfârșitul anului trecut, în preajma Sărbătorilor de Iarnă, Aurel Pădureanu și Cornelia Catanga au avut o ultimă ceartă, regina muzicii lăutărești fiind supărată că artistul care i-a fost aproape atât amar de vreme nu i-a făcut niciun cadou. Cu toate acestea, spun sursele noastre, cei doi au decis, de câteva săptămâni, să fie din nou împruenă și să încerce să își mai dea o șansă relației. ”Aurel și Catanga se iubeau. Se iubeau, se certau, dar, cred eu, niciodată nu s-a pus problema, la modul serios, să nu mai fie împreună. Întotdeauna se întorceau unul la celălalt, indiferent de ce se întâmpla. Oricum, povestea cu divorțul a fost mai mult circ, ei se certau des, dar se împăcau de fiecare dată. Cornelia era impulsivă, dar Aurel știa să o strunească, se completau perfect”, ne-a spus un aprpiat de-al cuplului, împietrit de durere la aflarea veștii că artista Cornelia Catanga a murit în urma unui infarct, pe fondul îmbolnăvirii cu COVID-19, la Spitalul Universitar din Capitală.

Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu au un copil din relația lor, pe Alexandru, un tânăr care le calcă pe urme celor doi artiști, el cântând la pian.

Cornelia Catanga a murit la spital

Conform surselor WOWbiz.ro, Cornelia Catanga a ajuns în stare critică, cu Ambulanța, la Spitalul Univeristar din Capitală. Fusese chemată Salvarea pentru că artista se simțea foarte rău, iar medicii ajunși la ea acasă au constatat că este vorba de un infarct. Dusă, de urgență, la spital, Cornelia Catanga a pierdut lupta cu viața în ciuda tuturor eforturilor medicale, artista fiind supusă, în van, manevrelor de resuscitare, inima ei nerezistând, afectată probabil și de cumplitul virus pe care îl avea.

Cornelia Catanga si Aurel Padureanu se certau adeseori

De altfel, Cornelia Catanga are istoric medical în ceea ce privește problemele cardiace, ea având, și în 2019, un infarct, la acea vreme fiind însă salvată.

Cornelia Catanga avea 63 de ani

Cornelia Catanga a fost una dintre cele mai cunoscute și iubite cântărețe din România. Pe 10 martie, artista împlimise vârsta de 63 de ani și, invitată într-o emisiune TV, Cornelia Catanga și-a spus povestea de viață cutremurătoare. A fost adusă pe lume prematur, la 7 luni și cântărea doar 850 de grame, iar mătușa și bunica ei au aruncat-o sub pat, crezând că este moartă. ”Eram vânătă din cap până în picioare, nu respiram. Sora mamei mele a spus <<aoleu, pentru neagra asta să se nenorocească sora mea>> Am fost aruncată sub patul în care era maică-mea. Bunica mea mi-a spus că în momentul în care m-au luat într-o cârpă m-au aruncat sub pat pentru că eram neagră vânătă toată și nu respiram. Și au zis pe cine să salveze, pe maică-mea sau copilul”, a spus Cornelia Catanga în cadrul unei emisiuni de televiziune. ”Sora mamei mele a zis că ia să vedem ce e cu fata și atunci am început să țip”, mai povestit Cornelia Catanga.