Coronavirus. Ce patesc persoanele care NU raman izolate la domiciliu

Coronavirus martie 2020. Ce se intampla cu persoanele care nu respecta indicatiile si nu raman izolate la domiciliu. Autoritatile fac verificari si aplica sanctiuni usturatoare.

Reprezentantii DSP Alba au dat amenzi dupa ce au descoperit ca trei barbati si o femeie nu au respectat masura impusa, aceea de a sta izolati la domiciliu pentru o perioada de 14 zile. Cei patru romani se intorsesera recent din Italia si ar fi trebuit sa ramana izolati. Fiecare a primit cate o amenda in valoare de 20.000 de lei.

"DSP Alba, prin inspectorii sanitari, a aplicat, luni, 4 sanctiuni cu amenda contraventionala in cuantum de 20.000 de lei fiecare, la 4 persoane aflate in izolare la domiciliu, care au venit din Italia si nu au respectat aceasta masura pana la terminarea perioadei de izolare de 14 zile. Este vorba despre un barbat dintr-o comuna si de o femeie si doi barbati din alta comuna, rude intre ele. Sanctiunile au fost aplicate in baza HG nr 857/2011 pentru nerespectarea de catre persoane fizice, suspecti si convalescenti de boli transmisile, contacti si purtatori sanatosi de germeni patogeni, a masurilor stabilite in scopul prevenirii si combaterii bolilor transmisibile", se arata intr-un comunicat al DSP Alba pentru Mediafax.

In judetul Alba sunt in acest moment 157 de persoane izolate la domiciliu, anunta sursa citata.

Izolare la domiciliu coronavirus. Saptamana trecuta, un tanar iesean de 20 de ani, s-a prezentat sa dea examenul practic pentru permisul de conducere, desi ar fi trebuit sa fie in izolare la domiciliu. El era deja in masina cu examinatorul cand s-a aflat ca nu ar fi trebuit sa-si paraseasca locuinta din localitatea Braesti, Iasi. Barbatul a fost tras pe dreapta in timpul examinarii si ulterior a primit amenda pentru ca nu a respectat masura izolarii la domiciliu.

Tot in judetul Iasi au mai fost si alte persoane care nu au respectat regulile impuse de autoritati.

„Sunt în derulare procedurile de sancţionare a trei cetăţeni din judeţul Iaşi care, în urma acţiunilor zilnice de monitorizare realizate prin intermediul DSP, a medicilor de familie sau a primăriilor, au fost identificaţi ca părăsind domiciliul deşi se aflau încă în perioada de izolare de 14 zile de la venirea în ţară dintr-una din regiunile aflate în zona galbenă", au declarat, saptamana trecuta, reprezentantii DSP Iasi.